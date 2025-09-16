杭州婦誤踩「化骨水」喪命　現場再挖出氫氟酸　網購僅12元引憂

浙江杭州一名52歲婦人，近日外出散步時不慎接觸俗稱化骨水的氫氟酸後中毒，送院搶救後不治。事件在內地引起極大關注，據報道，事發地並非私人用地，調查人員在現場再挖出2瓶氫氟酸。



《新京報》報道，9月16日，閒林派出所工作人員表示，氫氟酸的來源仍在調查中。事發地位於閒林街道範圍內，是拆遷後廢棄的地塊，並非私人用地，當地部分居民平時會在此種菜。調查人員還在現場再次挖出兩瓶氫氟酸。

杭州一名52歲女子，不慎接觸廢棄氫氟酸後中毒身亡。（影片截圖）

閒林街道辦生態環境相關工作人員介紹，事發地準備拆遷，可能是拆遷遺下的廢棄化學品，目前事發地的殘渣及泥土已處理好，周邊已排查清理，「我們先把現有的這種殘渣處理掉，把土全部覆蓋過」。

杭州生態環境局余杭分局工作人員稱，當局推測死者不慎踩破路上半埋在泥土裝有氫氟酸的容器，才導致憾事發生，「不是說它（氫氟酸）暴露在外，因為它這個東西有揮發性，如果完全暴露在外的話，可能也揮發掉了」。

氫氟酸網購僅12元 商家列免責條約

值得一提的是，在內地網購平台上可購入氫氟酸溶液，價格最低只需12元（人民幣，下同），部分商家的銷售數量甚至超過5000件。《廣州日報》報道，不少商家會在商品頁面上提及氫氟酸的功能，但僅會說明「不可與皮膚直接接觸，如若接觸到皮膚，立即用清水清洗」，並未提及要在通風、戴安全面罩的情況下使用，也並未提及剩餘試劑的保存問題；同時有免責條約「買家拍下即默認使用常識和化學使用經驗」等內容。

內地網購平台上可購買氫氟酸標準溶液。（廣州日報）

網購平台上可購買氫氟酸溶液。（淘寶）

商家列明免責條款。（廣州日報）

氫氟酸具強滲透性 接觸初期只現紅斑

《羊城晚報》報道，氫氟酸（HF）是氟化氫氣體的水溶液，呈無色透明狀，具有刺激性氣味，易揮發。廣州市紅十字會醫院燒傷整形科學科主任李孝建介紹，氫氟酸的用途十分廣泛，是製造氟化物、氟樹脂、氟橡膠等關鍵化工產品的核心原料；常用於半導體晶片、液晶顯示屏的清洗與蝕刻，不銹鋼、鋁製品的表面處理，玻璃加工行業等。

據《危險化學品目錄》（2015版），別名「氫氟酸溶液」的「氫氟酸」為「1650號」，而根據《化學品分類和標簽規範》，氫氟酸屬於「急性毒性」危險級別中的類別1，為最高毒性，皮膚接觸會致命。

氫氟酸是可怕的「化骨水」。（影片截圖）

氫氟酸還具有強滲透性。李孝建介紹，低濃度氫氟酸接觸皮膚後，可能在數小時甚至12小時後才出現明顯癥狀，初期僅有紅斑、蒼白，容易被忽視。但隨着氟離子的擴散，後續會出現劇烈疼痛、水皰、組織發黑壞死，穿透皮膚角質層並深入皮下組織，甚至侵入骨骼和血液。

李孝建表示，氟離子具有毒性，氫氟酸解離出的氟離子會與體內的鈣離子、鎂離子結合，形成不溶性的氟化物沉澱，導致血鈣、血鎂濃度急劇下降，直接引發心臟功能紊亂，嚴重時可導致心律失常、心臟衰竭。氟離子還會破壞細胞的代謝功能，造成組織壞死，「若氫氟酸接觸皮膚面積超一個手掌大小，就有很大可能會引起致命性的低鈣血症、低鎂血症」。