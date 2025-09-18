於Intel工作近20年　半導體架構師蘇菲離美歸國　赴清華大學任教

在美國晶片生產商Intel（英特爾）工作近20年、全球最優秀的半導體架構師之一蘇菲，近日離美歸國，赴清華大學任教。



蘇菲。（清華大學）

清華大學網站介紹，蘇菲現任清華大學集成電路學院長聘教授、清華大學興華講席教授、博士生導師。主要研究方向包括晶片測試與可測性、可靠性設計，晶片全生命周期管理（SLM: Silicon Lifecycle Management）等，其研究成果應用於多款具有深遠行業影響力的晶片產品。

介紹還稱，蘇菲的技術創新獲多項國際專利，涵蓋3D晶片/晶粒（Chiplet）測試、模擬晶片功能安全（Functional Safety）、智能傳感器等領域。他還曾推動先進研究成果的標準化，參與多項IEEE國際技術標準的制定。

蘇菲在提高從智能手機到數據中心等各種設備中使用的先進處理器的可靠性、安全性和長期性能方面建樹頗豐，其研究成果還直接被商業產品採用。

清華大學。（視覺中國）

作為其研究成果的代表，蘇菲曾經主導研究、發明了「能夠實時監測自身健康狀況並在壓力下保持彈性」的處理器，並在2020年獲得了一種用於檢測模擬晶片異常行為的機器學習系統的專利，這類晶片常被用於汽車和工業機械中。

據報，蘇菲還幫助制定了晶片設計的全球標準，指導過美國大學的研究以解決其遭遇的工程挑戰，並因其工作獲得了多項行業榮譽。2006年，蘇菲獲得美國杜克大學（Duke University）電氣與計算機工程博士學位，同年加入英特爾，擔任高級工程師，負責開發低功耗智能手機晶片的測試方法。之後，他參與設計了無線連接和攝像頭的關鍵系統。

此外，蘇菲還是美國電氣電子工程師學會（IEEE）的高級會員，並擔任IEEE《設計與測試》（Design and Test）副主編，還曾在多個會議技術程序委員會任職。