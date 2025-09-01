國際著名統計學家、美國國家科學院院士劉軍　歸國加盟清華大學

據清華大學官方公眾號消息，8月30日，享譽世界的著名統計學家劉軍全職加盟清華大學，成為清華大學興華卓越講席教授。，劉軍是美國國家科學院院士、曾獲國際統計學界最高榮譽考普斯會長獎（COPSS Presidents' Award），華人數學界最高榮譽晨星應用數學金獎，也是哈佛大學統計學系終身教授。



邱勇（左一）、李路明（右一）與劉軍夫婦合影。（清華大學）

8月30日，清華大學舉行劉軍教授「清華大學興華卓越講席教授」聘任儀式，國際著名統計學家劉軍全職加盟清華。

據介紹，劉軍是美國國家科學院院士、美國統計學會會士、國際數理統計學會會士、國際計算生物學會會士，在貝葉斯推斷、計算生物學、生物信息學等領域做出了一系列奠基性的工作，曾獲國際統計學界最高榮譽考普斯會長獎，華人數學界最高榮譽晨星應用數學金獎。

李路明為劉軍頒發聘書。（清華大學）

清華校長李路明表示，期待劉軍教授全職加盟清華後充分發揮自身廣泛的學術影響力，搶抓以人工智能為引領的第四次工業革命機遇，推動清華統計學、數據科學等學科建設不斷邁上新台階，培養更多高水平拔尖創新人才，為學校加快邁向世界一流大學前列貢獻力量。

享譽世界的著名統計學家劉軍全職加盟清華大學。（清華大學官網）

劉軍表示，自己在清華園出生、長大，與這所學校有着密不可分的深厚感情。如今跨越一甲子選擇回來，是對教育科研事業的熱愛，也是家國情懷的召喚。

統計與數據科學是跨學科研究的重要方法和思維方式，是人工智能發展的重要基石，具有廣闊的發展前景。未來將依託清華在人工智能領域的綜合學科優勢，盡己所能推動統計學、數據科學等學科實現快速發展，助力統計與數據科學系建設成為國內外知名的產學研一體化學術重鎮。

清華大學。（CFP）

劉軍從2005年開始擔任清華大學客座教授，2015年主導創建清華大學統計學研究中心並擔任名譽主任，積極吸納多位海外優秀教師來校任職，顯著提升了清華統計學科的國際影響力。2024年，他作為籌建發展委員會主任，幫助清華大學建立了統計與數據科學系。

據官網介紹，劉軍1985年畢業於北京大學數學系。後赴美國留學，並於1991年獲統計學博士學位。2000年起任哈佛大學統計學系教授，兼任生物統計學系教授。2014年起任清華大學統計學研究中心兼職教授。

劉軍教授一直從事於貝葉斯統計理論、蒙特卡洛方法、統計機器學習、狀態空間模型和時間序列、生物信息學、計算生物學等方向的研究，並做出傑出貢獻，對大數據處理和機器學習領域有深遠影響。

劉軍教育背景與職業經歷。（清華大學官網）

他於2002年獲得考普斯會長獎（COPSS Presidents' Award，公認為國際統計學界的最高榮譽）； 2010年獲得世界華人應用數學最高榮譽晨興應用數學金獎（三年一度，不超過45歲）；2014年被ISI評為論文高頻引用的數學家；2016年獲得泛華統計協會許寶騄獎（三年一度，不超過51歲）；2004、2005年分別成為美國數理統計學會和美國統計學會會士（Fellow）；2022年當選國際計算生物學會會士。

劉軍教授還曾任美國統計協會會刊（JASA）聯席主編及多個國際一流統計雜誌副編等職。截至2025年5月，他在各類國際頂尖學術雜誌（如Science，Nature，Cell，JASA，JMLR等）及書刊上發表論文300餘篇和一本專著，被引用9萬餘次（Google scholar）。他已經指導了40多位博士生、30多位博士後。