飛龍-60A多功能戰鬥部　極限環境靜態爆破摸底試驗畫面公開

飛龍-60A是由中國兵器工業集團研製的新型智能化察打一體巡飛彈，也是中國首款基於模塊化火箭炮平台設計的巡飛彈。

9月18日，《央視》節目「礪劍」介紹了飛龍-60A，並公開了極限環境靜態爆破摸底試驗的結果。



普通火箭炮依賴前線偵察力量提供目標信息，任何延遲都有可能貽誤戰機。而飛龍-60A發射後可自動與火箭炮組網，進行戰場偵察、目標識別和精確打擊；同時還能與多種型號的巡飛彈組網成群，根據各自特點智能分配打擊目標，這樣火箭炮不再依賴外部情報支援，單車就能成為察打一體的戰場利器。

中國兵器遼瀋集團黎磊介紹，飛龍-60A是基於火箭炮平台，首次實現智能化多任務的異構蜂群體系。首次在火箭炮火力打擊體系中，實現不依賴於外部情報資源。

飛龍-60A除了強大的信息化能力，自身也具備較強的打擊能力。創新理念引領下，軍工人放棄了早已成熟的破甲和殺爆戰鬥部，選擇為飛龍-60A開發全新的多功能戰鬥部。

飛龍-60A既能打擊裝甲車輛，對一定範圍內人員、設備和建築也有殺傷力。（央視）

飛龍-60A能與多種型號的巡飛彈組網成群，根據各自特點智能分配打擊目標。（央視）

飛龍-60A的新型多功能戰鬥部同時具備破甲能力和面毀傷能力，既能打擊裝甲車輛，對一定範圍內人員、設備和建築也有殺傷力。

兩套多功能戰鬥部被放入溫度調控設備，工作人員把溫度分別調節到70攝氏度和零下55攝氏度，兩套多功能戰鬥部需要靜置48小時才能取出進行實爆。

工作人員安裝好戰鬥部，使其前端朝下並正對兩層350毫米厚的均質鋼裝甲靶標。（央視）

在試驗架上，工作人員安裝好戰鬥部，使其前端朝下並正對兩層350毫米厚的均質鋼裝甲靶標——該靶標專門用於測試戰鬥部的破甲深度。

距離戰鬥部5米和8米處，各有一塊6毫米厚的裝甲板，用於模擬輕型車輛裝甲，檢測戰鬥部內預置破片的毀傷能力；更遠的位置有一塊巨大的松木板，用來檢測破片的密度以及對於人員等軟目標的殺傷能力。

第二層裝甲的表面留下燒蝕痕跡。（央視）

距離5米和8米處的兩塊6毫米厚裝甲板上布滿彈孔。（央視）

多功能戰鬥部爆炸後，成功擊穿第一層350毫米厚的均質鋼裝甲，並將其一分為二；在第二層裝甲的表面留下燒蝕痕跡。距離5米和8米處的兩塊6毫米厚裝甲板上布滿彈孔，遠處松木板也被數不清的飛散破片擊穿。

中國兵器遼瀋集團梁德剛表示，試驗非常成功。戰鬥部破甲深度已經達到350毫米以上，破片也成功擊穿6毫米厚的均質裝甲鋼板。