颱風樺加沙持續更新│最新預測：明天在深圳到徐聞一帶沿海登陸

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，香港01為大家持續跟進內地23日（周二）最新消息。



09：00 據深圳深圳市防汛防旱防風指揮部消息，深圳將於於2025年9月23日18時起在全市啟動防颱風和防汛一級應急響應。9月23日下午在全市範圍內實行「五停」（即：停課、停工、停產、停運、停業），其中14時起停工、停業、停市，20時起停運，22日晚已開始停課。除搶險人員和民生保障人員外，其他人員請勿隨意外出。全市開放全部室內避險場所供群眾避險。

09：00 中央氣象台預測，樺加沙以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，將於明天（24日）在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級），登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

颱風「樺加沙」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

22日（周一）消息：

18：00 港珠澳大橋應急救援指揮部辦公室表示，經粵港澳三地協商一致，港珠澳大橋珠海公路口岸將於9月23日下午3時起暫停出境通關服務，大橋主橋將同步封閉。

17：49 為確保航班運行和旅客出行安全，深圳機場宣布將於9月23日20時起暫停航班運行。深圳機場將在9月24日颱風影響減弱後，會同空管、航司及時評估適航條件，在確保安全的前提下逐步有序恢復航班運行。深圳機場碼頭9月21日至9月25日所有船班停航。

廣東宣布：形勢極端嚴峻 全面進入臨戰狀態

17：40 22日下午，廣東省委、省政府召開全省抗擊颱風工作會議，省委書記黃坤明出席會議並講話，強調要全面動員起來、立即行動起來，搶抓颱風登陸前的窗口期，扎實有力、高質高效做好各項防禦應對準備，以高標準、嚴要求、硬舉措築起抗擊颱風的堅固防線，全力守護好人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

黃坤明表示，全省各地各部門要清醒認識當前防禦工作面臨的極端嚴峻形勢，始終堅持底線思維、極限思維，立足最不利情況，做好最充分準備，周密部署、落細落實各項防汛防颱風措施，堅決打好打贏這場颱風防禦硬仗，努力把災害影響控制在最低。要全面進入應急狀態、臨戰狀態，確保工作準備到位。

16：31 陽江市人民政府防汛防旱防風指揮部發佈關於實行防颱風「五停」措施的預通告，指市三防指揮部將在全市範圍內漸次實行「五停」措施（即：停課、停工、停產、停運、停業）。一、所有中小學校、中等職業學校、技工院校、各類教育培訓機構、托兒所和幼兒園於23日起實施停課；二、其他四停（停工、停產、停運、停業）措施，預計於23日19時起實行，具體以後續通告為準。

15：57 據深圳氣象台消息，颱風黃色預警信號預發佈。根據《深圳市颱風暴雨高級別預警分時段學校防禦指引》，9月23日至24日全市（含深汕特別合作區）中小學、幼兒園停課，全市校外教育培訓機構參照學校嚴格執行停課指令。9月25日是否停課以深圳市氣象局後續預警信號和教育行政部門的通知為準。

15：30 中央氣象台預計，樺加沙將於24日上午到晚上在廣東惠州到海南文昌一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，14-16級，45-52米/秒），登陸後強度逐漸減弱。

14：41 東莞宣布自9月22日15時起在全市範圍內分批實行「五停」措施，自9月22日18時起至25日18時，全市所有中小學、幼兒園、中等職業學校（含技工學校）和托育機構、校外培訓（託管機構）、體育學校、高等院校及各類戶外培訓機構停課。

自9月22日15時起至25日6時，海上漁船、水上施工人員停止作業，回港避風；全市高處作業人員及其他戶外工作人員停止戶外作業。自23日12時起至25日6時，全市所有在建工地施工人員停止施工；室內工作人員原則上全面停工。

自9月23日12時起至25日6時，各類工業園區、生產基地、工廠、作坊等全面停止生產。

自9月23日14時起至25日6時，所有道路車輛（搶險和指揮車輛除外）停止行駛，正在行駛中的車輛就近尋找安全位置後停駛，並做好緊急避險；封閉高速公路；軌道交通、水路交通全部停運。

自9月23日14時起至25日6時，各類市場（含農貿市場）、商場、商業步行街、超市、餐飲場所、娛樂場所、交易場所、公園、旅遊景區、會展等全面停止營業。

自9月23日14時起至25日6時，全市範圍內暫停外賣配送和快遞收派服務；各外賣平台、快遞公司嚴格落實停業要求，保障從業人員安全。

12：39 國鐵廣州局根據颱風動態及影響範圍，對管內列車運行計劃進行調整，具體安排如下：

9月23日中午12時起：廣東省內高鐵及普速列車開始逐步停運，停運範圍隨颱風影響動態調整；

9月24日全天：廣東省內所有高鐵、普速列車停運；

9月25日凌晨起：將根據颱風影響減弱情況，逐步恢復列車開行，具體恢復車次將動態更新。

11：50 珠海市宣布：9月23日、24日均全天停課，23日晚上開始實施「五停」（即：停課、停工、停產、停運、停業）。

廣東省22日（周一）早上表示，樺加沙48小時內將給廣東省帶來嚴重的風雨浪潮影響，省防總將防風4級應急響應提升為防風2級應急響應。

此外，中國氣象局也啟動重大氣象災害（颱風）2級應急響應。

廣東東部將出現達3.8米大浪

國家海洋預報台發布海浪橙色警報和風暴潮黃色警報。海浪方面，預計22日上午到23日上午，巴士海峽、南海東北部將出現8到13米的狂浪到狂濤區，台灣海峽將出現4到6米的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為橙色；廣東東部、福建南部近岸海域將出現2.5到3.8米的大浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，福建北部、浙江南部近岸海域將出現2到3米的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。

風暴潮方面，預計22日上午至23日上午，福建寧德到廣東汕尾沿海將出現30到80厘米的風暴增水。福建省福州市的風暴潮預警級別為黃色。

颱風「樺加沙」。（中央氣象台）