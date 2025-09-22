颱風樺加沙持續更新│廣東發布防風2級響應：48小時內帶來嚴重風雨

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，香港01為大家持續跟進內地22日（周一）最新消息。



颱風「樺加沙」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

廣東省22日（周一）早上表示，樺加沙48小時內將給廣東省帶來嚴重的風雨浪潮影響，省防總將防風4級應急響應提升為防風2級應急響應。

此外，中國氣象局也啟動重大氣象災害（颱風）2級應急響應。

廣東東部將出現達3.8米大浪

國家海洋預報台發布海浪橙色警報和風暴潮黃色警報。海浪方面，預計22日上午到23日上午，巴士海峽、南海東北部將出現8到13米的狂浪到狂濤區，台灣海峽將出現4到6米的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為橙色；廣東東部、福建南部近岸海域將出現2.5到3.8米的大浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，福建北部、浙江南部近岸海域將出現2到3米的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。

風暴潮方面，預計22日上午至23日上午，福建寧德到廣東汕尾沿海將出現30到80厘米的風暴增水。福建省福州市的風暴潮預警級別為黃色。

颱風「樺加沙」。（中央氣象台）