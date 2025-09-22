曾締造22:0空戰神話　殲-6戰機改裝無人機再闖戰場

北京「九三大閱兵」剛落幕，隨後於9月19日至23日在吉林舉行的長春航空展中，傳說已久的「殲-6無人機」首度正式現身，震撼軍事界。這款退役超過20年的戰機經過大幅改造後，以無人化姿態再次登場，外界形容為戰機獲得「第二春」。



在航空展無人機展區，一架編號70051的殲-6無人機靜靜展示。雖然外觀依舊保留殲-6的輪廓，但內部已進行全面改造。展區介紹牌明確標示「殲-6無人機」，內容指出，此機在殲-6基礎上改裝，取消機炮、副油箱與彈射座椅，改裝自動飛行控制系統和自動駕駛儀，增加機翼掛架，並設置地形匹配導航系統。改裝的殲-6無人機於1995年首飛成功，並作為攻擊機和訓練靶機使用。

長春航空展出現傳說20年殲-6無人機「首次」正式亮相 。（ETtoday）

台媒《Ettoday》報道，台灣海軍前艦長呂禮詩表示，殲-6無人化改造讓戰機獲得「第二春」，承擔關鍵的作戰任務，相較台灣對無人機概念停留在小型衝鋒機，可能有所落差，必須重視未來戰爭將更加難以預測與掌控。

呂禮詩指出，外界對無人機多停留在「靈活的小型無人機」印象，例如衝鋒機那類具第一視角的無人機，雖機動性高，但打擊能力有限。「這次展示的無人機則是透過改裝退役的戰機，如強五、殲6、殲7等類型，將它們轉化為具有更強作戰能力的無人機。」他強調，若搭載滿油和武器，能夠對重要工事和碉堡等目標進行精準打擊，是很可怕的攻擊。

據公開資料，殲-6由瀋陽飛機廠研製，1959年首飛，1963年服役，1986年停產，總產量逾5000架，曾創下擊落美軍飛機與偵察機的紀錄，包括1965年成功擊落美軍F-104C戰鬥機，締造22:0的空戰神話。退役後殲-6逐漸投入「靶-6」改裝計劃，作為無人靶機。

長春航空展出現傳說20年殲-6無人機「首次」正式亮相 。（資料照片）

如今徹底改裝的殲-6無人機，最大載彈量達1噸，能以1.1馬赫的速度進行低空突防，並依靠北斗衛星導航進行精確定點打擊，成為具備攻擊與靶訓雙重功能的「幽靈」戰機。

呂禮詩提醒，若將此思維套用至台灣防務，現有對無人機的認知可能存在落差，「如果遇到的是這種戰機改裝無人機，導控系統顯然比我們看到的第一視角無人機要來得更好、更為精確」。

他總結表示，這種作戰思維體現解放軍的一種先勝策略，既能延續老舊戰機的作戰功能，又能最大限度地發揮其在現代戰爭中的潛力。