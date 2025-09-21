中國導彈紅旗系列亮相塞爾維亞閱兵　民眾點贊：中塞有著鋼鐵友誼

據央視新聞消息，當地時間20日，塞爾維亞在首都貝爾格萊德舉行「團結的力量」閱兵式，紀念塞爾維亞統一、自由和國旗日。中國製造的武器裝備也在閱兵式上亮相，其中紅旗系列導彈備受矚目，獲得當地民眾點贊。



塞爾維亞總統武契奇、總理馬楚特和國民議會議長布爾納比奇，以及多國政要、軍事代表和駐塞使節等出席閱兵式。

閱兵式上，中國製造的紅旗-22地空導彈武器系統、紅旗-17防空導彈系統亮相，給當地民眾留下了深刻印象。據介紹，當天超過4.7萬民眾在現場觀看閱兵式。他們說：「我無法用言語來形容，太令人印象深刻了。」「中國與塞爾維亞是有著鋼鐵友誼的兄弟國家。」

塞爾維亞舉行閱兵，紅旗系列導彈亮相，民眾點贊中塞友誼。

塞爾維亞舉行閱兵，紅旗系列導彈亮相，民眾點贊中塞友誼。

塞爾維亞國防部表示，此次閱兵共有近1萬名軍事人員參與，共展示約2500件武器和軍事裝備，包括70架航空器、600輛軍用車以及20艘艦船。

閱兵式後，武契奇在社交媒體發文說，此次閱兵是塞爾維亞的驕傲，是士兵、公民、國家共同努力的結果。他說，塞爾維亞希望和平與繁榮，並深知如何維護國家尊嚴、領土與未來。

中國導彈亮相塞爾維亞閱兵。（視覺中國）

據悉，紅旗-22（HQ-22）地空導彈，是中國人民解放軍空軍部隊裝備的一款機動式中高空、中程地空導彈武器系統，由中國航天科工十院研製，主要用於對付各類三代作戰飛機、武裝直升機、中高空無人機等空氣動力目標，對戰術空地導彈也有防御能力，主要用於區域、要地防空。2016年11月紅旗-22防空導彈系統在珠海航展首次公開亮相，並已列裝中國人民解放軍空軍部隊。在2017年7月30日中國人民解放軍建軍90周年閱兵式上首次參閱。

2020年8月，塞爾維亞被曝購買紅旗-22的外貿版本FK-3防空導彈系統，2022年4月，武契奇確認購買3套FK-3。

紅旗-17A是防空導彈發射系統，於2019年10月1日國慶70周年閱兵式，首次向外界公開展示。紅旗-17A防空導彈武器系統是能夠攔截進入作戰空域內的作戰飛機、巡航導彈、空地導彈、反輻射導彈等空中目標，具有行進間空域搜索、空情分析、發現目標後進行短射擊的能力。