全智賢陷入輿論風暴　中國市場代言損失或逾2億元

韓國女星全智賢近期因主演電視劇《暴風圈》而陷入爭議。內媒指出，該劇多處涉華台詞與畫面在社交平台引起熱議，不少內地網民批評劇情「刻意抹黑中國形象」，並掀起抵制浪潮。隨著事件持續發酵，輿論焦點迅速從觀眾群體蔓延至商業領域。



9月22日晚間，「#全智賢代言損失或超2億#」一度登上熱搜。

2025年9月20日，憑出演《我的野蠻女友》及《來自星星的你》在亞洲享有高人氣的韓國女性全智賢，近日因其新劇《暴風圈》內的部份畫面及台詞「為什麼中國會偏向選擇戰爭？」，遭內地網民狠批是在辱華。事件持續發酵。有網民發現，全智賢在內地代言的護膚品及手錶品牌已將其廣告下架。（網絡圖片）

內媒《極目新聞》9月23日報道，在劇集第四集中，全智賢飾演的角色在與其他人物討論國際局勢時，出現「為什麼中國會偏好戰爭？」的台詞。相關畫面被廣泛轉發後，引發不少網民指責該表述「與事實不符」，屬於刻意醜化。

輿論壓力隨即波及全智賢代言的多個國際品牌。路易威登（LV）、海藍之謎（La Mer）、伯爵珠寶（Piaget）等均不同程度撤下她的廣告與宣傳物料。

韓媒指出，全智賢在2014年因主演《來自星星的你》在中國爆紅，積累龐大粉絲群，如今卻因《暴風圈》風波令其在中國的商業版圖遭受重創。

截至9月21日，全智賢本人及《暴風圈》製作方尚未就事件公開回應。韓國業界則密切關注風波後續，擔憂是否會影響韓劇在中國的傳播環境。有業內人士透露，全智賢此次遭遇已使其中國市場的商業合作幾乎全面斷裂，涉及違約金與廣告撤換成本等損失，估計超過人民幣2億元。