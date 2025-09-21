全智賢新劇被指辱華　中國網民發起抵制　代言品牌急撤廣告

憑出演《我的野蠻女友》及《來自星星的你》在亞洲享有高人氣的韓國女性全智賢，近日因其新劇《暴風圈》內的部份畫面及對白「為什麼中國會偏好戰爭？」，遭內地網民狠批是在辱華。事件持續發酵。有網民發現，全智賢在內地代言的護膚品及手錶品牌已將其廣告下架。



由全智賢及姜棟元主演的Disney+劇集《暴風圈》自播出以來，劇中出現的部份畫面及台詞在內地引發巨大爭議。

在劇中飾演前外交官的全智賢，在第四集中有一句對白︰「為什麼中國會偏好戰爭？這樣核彈可能會落在邊界地區。」

除了有爭議性的對白，內地網民亦指《暴風圈》明明是在香港取景，畫面裏的招牌使用的是繁體字，卻被標示為大連。而劇中的大連看上去破舊落後，根本和現實中的大連現代城市景觀嚴重不符。

此外，全智賢背誦李白的《將進酒》，亦被指中文口音怪異，有醜化中文之嫌。

凡此種種皆引發中國網民的強烈抵制情緒，目前該劇豆瓣評分已跌至4.2分。

有眼利的網民發現，內地稱為海藍之謎（La Mer）的官方微博已刪除全智賢的所有相關博文，其代言的另一品牌伯爵（PIAGET）也火速撤下與她相關的廣告內容。有網民湧入評論區要求品牌與全智賢解約，並強調「辱華藝人不應被中國市場接納」。