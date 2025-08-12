男子涉猥褻兒童被羈押　因｢犯罪行為討厭｣遭同囚3男群毆打斷肋骨

2025年8月11日，中國裁判文書網公布一起看守所毆打事件。一名49歲男子涉嫌猥褻兒童罪被羈押在看守所，被同監室三名男子打傷，理由是「他的犯罪行為討厭」。



判決書顯示，2023年12月21日，時年49歲的阿華因涉嫌猥褻兒童罪被羈押在看守所。當月22日至23日，被告人阿凡、阿光覺得阿華的犯罪行為討厭，便以背不住監規打掃衛生不幹凈為由教訓阿華，採用摑掌以及拳打腳踢的方式毆打阿華胸部、背部及腿部等部位。

其中，22日上午11時30分許，阿光還喊阿豪毆打阿華，對其胸部也毆打了兩拳，經鑒定，阿華胸部損傷程度構成輕傷二級，阿凡、阿光和阿豪因涉嫌故意傷害罪被起訴。此外，阿華起訴三人索賠23萬余元（人民幣，下同）。

男子因涉嫌猥褻兒童被羈押。（示意圖/gettyimages）

法院審理認為阿凡、阿光和阿豪故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為構成故意傷害罪，被告人阿凡、阿光起主要作用，系主犯，被告人阿豪在同案犯所謂言語威脅下毆打了被害人阿華，起次要作用，系從犯，三人均因犯故意傷害罪獲刑，與前罪一起數罪並罰。三被告人的犯罪行為給阿華造成的人身損害應當依法賠償，但阿華未予舉證證明其主張，屬於舉證不能，仍可另行提起民事訴訟。