潘功勝：中國貨幣政策「以我為主」　實施適度寬鬆

美國聯邦儲備局上周降息25個基點，中國人民銀行行長潘功勝9月22日對此表明，中國貨幣政策將繼續堅持「以我為主，兼顧內外均衡」，當前正實施適度寬鬆的政策取向，為經濟持續回升向好及金融市場穩定運行創造良好的貨幣金融環境。



今年是第十四個五年（2021年至2025年）規劃收官之年，中國國務院新聞辦公室9月22日召開「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，潘功勝在會上發表上述意見。

他在開場發言中表明，此次發佈會主要是從中長期視角回顧和總結「十四五」，不涉及短期政策的調整。關於「十五五」（2026年至2030年）及下一步金融改革內容，他說：「我們將在中央統一部署後與大家進一步溝通。」

針對美聯儲上周降息25個基點、中國央行如何考慮下一步貨幣政策，潘功勝回應稱，全球金融市場對美聯儲這次降息有充分預期，市場反應相對平穩，中國的股、債、匯等主要金融市場也保持平穩運行。

他指出，中國將根據宏觀經濟運行的情況和形勢變化，綜合運用多種貨幣政策工具，保證流動性充裕，促進社會綜合融資成本下降，支持提振消費、擴大有效投資，鞏固和增強經濟回升向好態勢，維護金融市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

《路透社》引述市場觀察人士指出，儘管中國上周發布經濟數據顯示經濟正失去動力，但基於出口強勁且股市上漲，當局似乎並不急於推出重大刺激措施。

中國全國銀行間同業拆借中心22日公佈，一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.00%，五年期以上LPR為3.50%，連續四個月按兵不動。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰接受《聯合早報》採訪時說，中美貨幣政策存在一定錯位，不會同步調整。然而，隨著中國經濟放緩風險增加，中國央行降息的可能性跟著上升。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波受訪時說，中國央行第四季降息概率很大，尤其是8月份宏觀經濟數據並不令人滿意，因此「財政和貨幣政策都須要加碼」，而美聯儲最新一輪降息給中國央行降息提供有利條件。

陳波指出，中國經濟「沒有明顯變得特別差，更沒有顯著轉好」，因此宏觀政策不太可能出現大幅度調整。特別是在10月份召開的中共二十大四中全會前，外界關注的是即將召開的中央政治局會議對經濟形勢的表述。

去年「十一」國慶前，中國央行等金融監管部門於9月24日拋出多項寬鬆貨幣新政，帶動中國股市強勁走高，上證指數從2700點飆升至3300點。今年4月中美關稅戰開打，滬指一度跌至3000點左右，但7月以來卻加速回彈，接連站上3600點、3700點和3800點。

陳波分析，中國科技股是近期A股市場上漲的主要驅動力，尤其是初創企業深度求索（DeepSeek）在科技領域實現突破，顯著提振市場信心，激發投資者熱情。

他指出，過去一段時間，全球及中國投資者對中國股市整體預期偏於悲觀，導致A股估值長期處於低位。目前市場正處於低估值修復階段，尚未出現明顯泡沫跡象。

中國證券會主席吳清在同場發佈會上介紹，近年來新上市企業中，九成以上都是科技企業或者科技含量比較高的企業。目前A股科技板塊市值佔比超過四分之一，已明顯高於銀行、非銀金融、房地產行業市值合計佔比。

對於科技股估值，陳波強調，傳統的市盈率（PE）並不足以反映潛力，「它一旦掙錢之後，就會爆發出驚人的盈利能力」。他注意到，同樣的邏輯已經伴隨科技股引領的美股在過去數年的一枝獨秀。

