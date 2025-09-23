福建艦起降殲-35與空警-600　玉淵譚天：西太平洋格局將重塑

《新華社》報道，中國在九三大閱兵展示的殲-15T、殲-35、空警-600三型艦載機，已於近日成功完成在福建艦上的首次彈射起飛與著艦訓練。央視隨後公布相關畫面，並稱福建艦未來打擊範圍將覆蓋第二島鏈，西太平洋戰略格局或將因此重塑，此舉也是「對別有用心的分裂勢力的最好震懾」。



中國海軍新聞發言人冷國偉9月12日宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海海域開展科研試驗與訓練。22日晚，北京官方即發布三型艦載機在福建艦完成彈射起降的消息與畫面。

《新華社》報道指出，這一成果標誌福建艦具備電磁彈射和回收能力，對推進中國海軍轉型具有里程碑意義，顯示解放軍海軍正朝「世界一流海軍」目標穩步前進。

對此，央視新媒體《玉淵譚天》9月22日發文分析，點明福建艦起降三型艦載機有三大看點：

首先，電磁彈射技術讓福建艦可實現「滿油滿彈」起飛，提升作戰半徑與火力。軍事專家張軍社表示，結合艦載機與飛彈射程計算，福建艦作戰半徑將覆蓋西太平洋第二島鏈，並可在短時間內大量放飛艦載機，意味其未來可遠赴印度洋、地中海甚至更遠海域。

其次，電磁彈射可兼容多型機種，包括戰鬥機、無人機與固定翼預警機。張軍社指出，福建艦搭載的空警-600、殲-35將顯著提升對空、對海與對地的綜合作戰能力。相比直-18預警直升機，空警-600具備更遠探測距離與更長留空時間，能充當「海上移動空中指揮所」。殲-35則具隱身、先敵發現與數據鏈共享等優勢，為編隊打造完整「殺傷鏈」。

第三，福建艦的服役將提升整體編隊威懾力。《玉淵譚天》指出，雙航艦或多航艦可在高強度任務下錯開運作，形成雙重防空圈與補給體系，並實現艦載機互降。張軍社分析，這將擴大制空與制海範圍，顯著提升中國遠海攻防能力。

《玉淵譚天》認為，雙航艦甚至三航艦同時運作的最大作用，在於形成對地區局勢的威懾，「這種威懾力是維護國家主權、安全、發展利益的後盾，也是對別有用心的分裂勢力的最好震懾」。

最後，《玉淵譚天》總結道，當山東艦入列時，相關討論從「重塑『第一島鏈』乃至『第二島鏈』的戰略平衡」，變成了「西太平洋格局變動」等等；爾今，重塑戰略格局，這才是福建艦「上新」真正的意義。