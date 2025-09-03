抗戰勝利80周年招待會　習近平發表講話：堅持走和平發展道路

9月3日上午9時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京天安門舉行，閱兵式後，招待會在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。



習近平夫人彭麗媛亦出席招待會，俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩等參加本次紀念活動的26國元首均到場。



國家主席習近平在招待會上發表講話表示，「人類生活在同一星球，應當同舟共濟，和睦相處，絕不能重回弱肉強食的叢林法則。任何時候我們都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧，攜手構建人類命運共同體，為人類持久和平、共同繁榮的光明未來乾杯。」

出席招待會的包括行政長官李家超、澳門行政長官岑浩輝、港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英、前澳門行政長官賀一誠，以及來自各國各地的代表。

台灣出席代表方面，國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典，以及林炳坤、黃清賢、李政宏、紀欣等出席招待會，國台辦主任宋濤亦同坐在招待會圓桌的第一排。

國家主席習近平在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會上的講話全文：

各位來賓、各位朋友、各位同志：

首先，我代表中國政府和中國人民，對大家的到來表示誠摯歡迎！向在座各位，向全國各族人民和世界各國人民，致以勝利紀念日的熱烈祝賀！

80年前，中國人民經過14年浴血奮戰，徹底打敗日本軍國主義侵略者，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。這是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大覆興的歷史轉折點，也是世界發展的一個重大轉折點。

這一偉大勝利，是中國人民同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥取得的。對支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，中國政府和中國人民永遠不會忘記！

今天上午，我們舉行盛大閱兵儀式，隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

歷史告誡我們，正義的信念不可動搖，和平的期盼不可阻遏，人民的力量不可戰勝！

一時強弱在於力，千秋勝負在於理。正義、光明、進步必將戰勝邪惡、黑暗、反動。任何時候，我們都要弘揚全人類共同價值，堅定捍衛國際公平正義，讓世界正氣充盈、乾坤朗朗。

人類生活在同一星球，應當同舟共濟、和睦相處，決不能重回弱肉強食的叢林法則。任何時候，我們都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧，攜手構建人類命運共同體。

人民是歷史的創造者，追求幸福美好生活是各國人民的共同願望。任何時候，我們都要以人民之心為心、以天下之利為利，為增進人民福祉而不懈努力。

中國式現代化是走和平發展道路的現代化，中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。我們真誠希望各國都以史為鑒、以和為貴，共同推進世界現代化，開創人類更加美好的未來！

現在，我提議：

為中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的偉大勝利，

為人類持久和平、共同繁榮的光明未來，

幹杯！

（2025年9月3日）