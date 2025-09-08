習近平出席金磚國家領導人線上峰會　提三點建議促「大金磚合作」

據央視新聞報道，9月8日晚，國家主席習近平在北京以視頻方式出席金磚國家領導人線上峰會並發表重要講話。



習近平指出，當前霸權主義、單邊主義、保護主義抬頭，個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，金磚作為全球南方第一方陣應弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神；同時提出三點建議，呼籲堅持多邊主義、堅持開放共贏、堅持團結合作，以落實全球發展倡議、推進高質量共建「一帶一路」，在經貿、金融、科技等領域深化務實合作，推進「大金磚合作」，攜手構建人類命運共同體。



以下為習近平講話全文：

《團結合作 砥礪前行》

中華人民共和國主席 習近平

尊敬的盧拉總統，

各位同事：

今天，金磚國家領導人舉行線上峰會，就當前國際形勢和共同關心的問題深入交換意見，具有重要意義。

當前，世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上。個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重沖擊世界經濟，嚴重損害國際貿易規則。在這一重要關頭，金磚國家作為全球南方第一方陣，要堅持弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，共同捍衛多邊主義，維護多邊貿易體制，推進「大金磚合作」，攜手構建人類命運共同體。我提3點建議。

第一，堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。歷史昭示我們，多邊主義是人心所向、大勢所趨，是世界和平與發展的重要依靠。我提出全球治理倡議，旨在推動各國攜手行動，構建更加公正合理的全球治理體系。我們要堅持共商共建共享，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，夯實多邊主義根基。同時，要積極推進國際關系民主化，提升全球南方國家的代表性和發言權。通過改革完善全球治理體系，充分調動各方資源，更好應對人類社會面臨的共同挑戰。

第二，堅持開放共贏，維護國際經貿秩序。經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。各國發展離不開開放合作的國際環境，誰也不能退回到自我封閉的孤島。無論國際形勢如何變化，我們都要堅定不移推動構建開放型世界經濟，在開放中分享機遇、實現共贏。要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義。要倡導普惠包容的經濟全球化，將發展置於國際議程的中心位置，讓全球南方國家公平參與國際合作、共享發展成果。

第三，堅持團結合作，凝聚共同發展合力。打鐵必須自身硬。把自己的事辦好了，才能更好應對外部挑戰。金磚國家人口占世界近一半，經濟總量約占世界30%，貿易總額占世界五分之一，集聚「大富礦」、「大工廠」、「大市場」。金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足、辦法就越多、效果就越好。中方願同其他金磚國家一道，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一帶一路」。我們要發揮各自優勢，深化務實合作，在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果，讓「大金磚合作」基礎更牢、動能更足、影響更大，更多更好惠及各國人民。

各位同事！

疾風知勁草，烈火見真金。只要我們擔當作為、守望相助，金磚這艘大船就一定能夠經受住國際風雲變幻的考驗，始終行穩致遠。

謝謝大家。