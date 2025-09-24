樺加沙│花蓮堰塞湖潰堤致14死18傷 死者多為長者 失蹤人數未明
撰文：朱加樟
出版：更新：
樺加沙颱風襲台帶來暴雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日（周二）下午2時50分發生潰堤溢流，洪水沖進鄰近鄉鎮致災。據花蓮消防局今日（24日）早上統計已有14人死亡、18人受傷，失聯人數尚無法確認。目前大水已退，救難人員持續地毯式搜救。
花蓮縣消防局副局長李龍聖表示，光復鄉敦厚路、佛祖街發現罹難者人數最多，多數為年長者，罹難點多半在一樓，初步研判為撤離不及，目前大水已退去，仍泥濘且有土石，救難人員持續逐戶搜尋，失聯人數待釐清。
當地統計顯示，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災，3地區撤離總人數為3285人。
