颱風樺加沙｜花蓮堰塞湖溢流　洪水急漲3米　湧出蓄水6000萬公噸

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】受超強颱風樺加沙掀帶豪雨影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨日（23日）滿水溢流，洪峰先沖斷馬太鞍溪橋，隨後如海嘯般沖進光復鄉市區。截至昨晚7時，共造成兩人死亡、28人受傷、 30人失聯，並一度造成263人受困。 截至晚間10點仍有30人失聯，消防人員漏夜徒步進入災區處理。



有婦人受困花蓮光復市場。（翻攝臉書）

洪水沖斷跨河橋面 橋體斷成數截

台灣《聯合報》報道，第一波洪流出現在午2時50分，大量泥水沖往下游，連接鳳林鎮至光復鄉的馬太鞍溪橋首當其衝，在3時30分遭瞬間沖毀，跨河橋面斷成數截淹沒水中，有民眾拍下橋被沖毀瞬間，現場眾人驚叫「後退」；航拍畫面可見橋體已斷成數截，僅留橋墩孤立在洪流中。

第二波洪水於下午約4時湧進市區，淹沒街道，有人抱著柱子待援，有人爬上鐵皮屋頂不知所措，到處都是隨波逐流的車輛，連軍用大卡車都擋不住，估計逾千輛汽車泡水或被沖走。

超強颱風樺加沙來勢洶洶，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流。（翻攝台媒）

圖為2025年9月23日，花蓮光復鄉市區洪災，停在路邊的軍用卡車及轎車全泡在水中。（部落居民提供聯合報圖片）

「好像三一一海嘯場景」

《聯合報》指出，儘管相關單位曾多次發簡訊提醒民眾疏散，但堰塞湖溢流時仍有大批民眾驚歷驚心一幕，有人形容： 「好像三一一海嘯場景。」洪水夾雜土砂迅速沖向下游光復鄉，然後淹進市區，水位從50公分快速升到2、3米，許多民宅首層都被淹掉，人車紛紛逃避，就像電影中的大逃難現場。

報道指出，全聯福利中心花蓮光復店鐵門被滾滾泥流沖開，湧入店內的泥水淹到成年人腰部，商品被沖得四散漂在水上，連箱裝的啤酒、罐頭都被沖得東倒西歪，貨架全泡在水中，現場5名員工及一名客人來不及逃，兩名店員嘗試拿木板想要堵住湧入的泥水，仍徒勞無功。

圖為2025年9月23日，樺加沙颱風帶來的大豪雨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，全聯花蓮光復店湧入泥水，兩名店員嘗試拿木板阻擋，但徒勞無功。（民眾提供聯合報圖片）

兩急症患者受困失救亡 光復鄉全鄉逾4000戶停水

不少民眾受困家中，有兩名急症患者因被水圍困無法及時就醫死亡。晚間6時後，水位慢慢退去，但現場滿是泥濘、垃圾。

由於管線遭洪水沖毀，光復鄉全鄉4,378戶停水，台水公司預計退水後4小時完成復水。光復鄉一度有2,648戶停電，昨晚7時仍有1,690戶停電。堰塞湖水位則已下降33公尺，估計流出6,000萬噸蓄水，剩餘水量約3,100萬噸；積淹水共51處，昨晚未退水的46處都在光復鄉和鳳林鎮。