颱風樺加沙掠過　深圳氣象部門研判：風力影響比山竹小兩級

內媒《深圳晚報》報道指，9月24日上午，據深圳市三防辦消息，超強颱風「樺加沙」正從深圳南部近海掠過，全市已出現暴雨局部大暴雨天氣，氣象部門研判其風力影響較2018年「山竹」小兩級，市民仍需警惕持續風雨。



據介紹，與「山竹」對比，「樺加沙」中心強度雖大於「山竹」，且12級風圈略大，但10級風圈遠小於「山竹」，最終距離深圳也比「山竹」遠20～30公里，目前深圳大鵬、鹽田、南山、寶安南部沿海地區已進入其10級大風圈，總體風力影響較「山竹」小兩級。

氣象部門研判其風力影響較2018年「山竹」小兩級。（深圳晚報）

雨情方面，截至9時，深圳已出現暴雨局部大暴雨，全市平均雨量49.3毫米。其中，大鵬新區南澳街道累計雨量達137.9毫米，為全市最大，該區域最大1小時雨量也達39.5毫米；各區平均雨量分佈為：福田、羅湖均63.6毫米，鹽田63.4毫米，坪山61.9毫米，大鵬61毫米，南山55毫米，龍崗53.3毫米，深汕特別合作區37.5毫米，龍華33.9毫米，寶安25毫米，光明18.8毫米。