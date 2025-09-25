上海多家中小學校園餐蝦仁發臭　供餐企業涉瞞報被立案

綜合內媒報道，此前有上海家長反映孩子的學生餐中一份蝦仁炒蛋發臭，還有學生稱吃到嘔吐。9月23日，上海官方通報指涉事供餐企業瞞報，目前公安機關已立案偵查並控制相關人員。



學生餐被指發臭。（現代快報）

9月15日，有上海學生家長反映，當天中午的學生餐里，一道蝦仁炒蛋被臨時撤掉，學生說這道菜「有臭味」，「吃到嘔吐」，學校補發了餅乾、麵包作為替代。上海多所學校老師對媒體證實事件。據了解，該套餐由上海綠捷實業發展有限公司提供。

綠捷。（南方都市報）

9月23日，上海發佈情況通報指，9月15日9時40分左右，綠捷公司派駐靜安區某小學經理孫某某發現配送至該校的3箱蝦仁解凍焯水後，其中一盆內有蟲，即報告公司品質部負責人錢某，錢某將情況報告公司實際控制人張某某，張某某指令業務經理等人對供應211所學校（含分校區）的蝦仁原料及菜品全部下架並就地銷毀。

9月16日，張某某要求總經理董某某對外統一稱：下架原因系蝦腸外溢，有泥沙。綠捷公司涉嫌瞞報食品安全相關信息，目前公安機關已立案偵查並控制相關人員。