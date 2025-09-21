貴州爆集體食物中毒　涉近百名學童　家長曾遭政府壓力要求刪片

貴州習水县近日發生疑似大規模食物中毒事件，多名兒童在食用當地一間連鎖蛋糕店的三明治後，出現嘔吐、腹瀉及發燒等症狀。部分兒童病情嚴重，被轉院治療。有家長透露，曾被當地政府要求刪除相關影片，在社交平台發布的影片亦遭屏蔽。當地政府今日（21日）通報，事件由沙門氏菌污染所致，目前已對涉事食品廠及門店停產停業，並展開調查。



9月16日晚，李女士從「麥可美加樂」蛋糕店購買了兩塊三明治，翌日清晨給兩名正就讀小學二年級及一年級的子女作早餐。李女士回憶，孩子在上學後不久便感到不適：「我女兒上小學二年級，兒子上一年級，都是吃了蛋糕店的三明治後生病的。」當天下午，老師來電通知兩名孩子身體不適，接回家後開始出現嘔吐、腹瀉並發高燒，李女士隨即將孩子送往習水县人民醫院，並報警求助。

她指在醫院內還見到其他兒童，症狀類似，均曾食用該店產品。「到醫院後，我發現還有幾個來看病的孩子，都是上吐下瀉並伴有發燒症狀。一打聽都說吃過麥可美加樂蛋糕店的三明治或者其他產品。」

孩子初步檢查顯示「腸系膜淋巴結腫大」。其後，遵義市第一人民醫院專家建議將病情嚴重者轉院，李女士遂於18日晚將子女送至遵義市第一人民醫院。院方臨床診斷為食物中毒，並發現孩子的超敏C反應蛋白超過110mg/L（參考區間0至10mg/L），同時檢出膽囊多發結石及腎積水。

李女士稱：「我的孩子轉到遵義市第一人民醫院後，又從縣醫院陸續轉來大概10個孩子。9月20日下午，其中兩個孩子也檢查出了腎積水，有一個還出現吐血和便血症狀。」由於醫生建議手術，李女士於20日晚再將孩子轉送重慶市兒童醫院。

事件曝光後，李女士曾遭遇來自貴州習水縣政府的壓力，在習水县人民醫院的時候，縣上的領導、疾控中心和蛋糕店的負責人都曾來過醫院，其間，縣領導還讓她把發在朋友圈的影片刪除。「他們還打電話到我老家，讓我爸媽聯繫我，讓我把影片刪了，我在社交平台上發的影片也被屏蔽了。」她又指，21日當天仍有政府及教育部門人員找她「談話」，要求刪片。

今日（21日），遵義市食品藥品安全委員會辦公室通報指，經省、市、縣疾控專家調查及實驗室檢測，判定患者病症由沙門氏菌污染的三明治糕點引起。通報披露，9月15日至17日期間，涉事企業在習水县城8間自營門店共銷售三批次三明治142單、181個，共187人食用。截至21日下午5時，共有136人住院觀察治療，其中包括89名學生及10名學齡前兒童，患者症狀為發熱、腹痛及腹瀉，目前病情體徵穩定。

市場監管部門已於17日晚起對相關原材料及剩餘成品查封扣押，責令涉事食品廠及門店停產停業，並由市場監管、衛健及公安部門依法展開調查，承諾將嚴肅處理涉事企業及責任人。