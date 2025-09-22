上海一居酒屋炸雞及三文魚現活蛆　市監局：配菜檸檬帶入，已立案

9月20日，上海有消費者稱就餐時在炸雞與三文魚上發現活蛆，引起關注。

9月22日，上海市嘉定區市場監督管理局通報稱，經查，初步判斷活蟲為配菜檸檬帶入，已對涉事企業立案。



《瀟湘晨報》報道，消費者反映，9月20日在「有喜屋日料居酒屋」就餐時，在炸雞與三文魚上發現活蛆，事後一名自稱「領班」的工作人員向她們退單並賠償500元（人民幣，下同），她當場報警作證「不是訛詐」，並表示後續不再追究是因為賠償金是領班自掏腰包，不想為難打工人，但仍希望店家能自查自省，也想提醒其他消費者注意。

有消費者就餐時在炸雞與三文魚表面發現活蛆。（影片截圖）

涉事居酒屋的工作人員表示，炸雞是現炸，三文魚是新鮮，「炸雞都是經過高溫炸煮的，不可能有那個東西的」。

9月22日，上海市嘉定區市場監督管理局發布情況通報稱，經查，消費者就餐時間為9月20日晚上7時55分，點了炸雞、現切三文魚刺身等8個菜品。上述炸雞原料和三文魚原料於9月20日上午到店，到店後冷藏儲存。上述食品原料來源渠道合法，炸雞在後廚熱食加工區域操作，三文魚在生食專間加工，食品加工操作基本規範。

涉事的「有喜屋日料居酒屋」。（大眾點評）

上述菜品供餐時配有檸檬塊。消費者是自行擠壓檸檬汁至炸雞和剩餘一片三文魚後，發現炸雞和三文魚表面各有一條活蟲，之前已食用的1塊炸雞和4片三文魚沒有發現蟲、無異常。從炸雞、三文魚採購及加工過程分析，排除活蟲是由炸雞、三文魚食物本身孳生，初步判斷為配菜檸檬帶入。

目前，上海市嘉定區市場監督管理局已對涉事企業立案，將依法處置，督促企業落實食品安全主體責任。