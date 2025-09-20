山姆超市現保質期2年冷凍西蘭花　網民質疑能否放心食　專家解答

周五（19日），「冷凍2年的西蘭花山姆也在賣」話題登上熱搜，引發網友廣泛討論。保質期長達兩年的冷凍西蘭花到底能不能放心食用？其營養價值是否會流失？針對這些疑問，內媒展開調查並採訪專家，為消費者解惑。



內媒聯繫了山姆會員店一線下門店，工作人員表示，該店銷售的冷凍西蘭花採用速凍技術，通過迅速將溫度降至-18℃來鎖住新鮮度，與脫水蔬菜的保鮮原理類似，營養不會流失，也不會變質。工作人員強調，只要消費者對西蘭花不過敏，這類產品的24個月保質期經過科學驗證，品質安全有保障，顧客可放心食用。

對於部分網友質疑「兩年保質期是否合理」，工作人員解釋，明確標注保質期是為了讓消費者清楚產品的安全食用期限，符合行業標準。

冷凍食品的營養價值和安全性如何？上海海洋大學食品質量安全檢測實驗室副主任謝慶超為此作出專業解答。他表示，商業速凍與家用冷凍有本質區別。商業速凍要求在半小時內將食物中心溫度降至-18℃以下，遠快於普通冷凍的數小時甚至數十小時，且溫度更低，能最大程度保留食物的營養和品質。

謝慶超指出，速凍技術無需添加防腐劑，已廣泛應用於預製菜、海鮮及高端果蔬等領域。消費者在選購速凍食品時，可留意包裝上標註的「液氮速凍」或「超低溫速凍」等技術細節，這通常代表更高的品質保證。

他進一步將食材按營養價值排序：「新鮮採摘/屠宰/捕撈的食品＞商業速凍食品＞菜場超市的新鮮食品＞冰箱儲存多日的食品。」這表明，商業速凍食品的營養價值甚至高於超市中存放數日的「新鮮」食材。

謝慶超強調，速凍食品並非「垃圾食品」，對於無法獲取新鮮食材的消費者來說，速凍食品是理想選擇。然而，他提醒，速凍食品在冷凍期間仍有緩慢的生化反應，因此應在保質期內食用，切勿無限期保存。

此外，謝慶超不建議消費者使用家用冰箱自行冷凍食品。普通冰箱冷凍層的溫度通常無法達到商業速凍的要求，凍結速度慢，會影響食物口感和營養，且保存期限通常僅為兩個月。