美媒：中國商飛大降C919飛機交付目標　影響與波音和空中巴士競爭

周三（24日），據彭博社援引知情人士消息稱，中國商用飛機有限責任公司大幅下調旗艦機型C919的年度交付目標，從原計劃的75架削減至約25架，降幅達三分之二。此舉對商飛挑戰波音與空中巴士的雄心構成挑戰。



知情人士透露，年初，中國商飛因中東和越南等地航空公司反饋積極，預期訂單將顯著增長，遂將全年交付目標從50架上調至75架。然而，供應鏈關鍵零部件的供給瓶頸導致交付計劃受阻。報道指出，商飛高度依賴美國供應商提供的零組件，此前美國對發動機的臨時出口限制已對其供應鏈造成影響。

截至目前，中國商飛2025年僅交付6架C919飛機。中國商飛未對彭博置評請求作出回應。

2023年12月16日，C919翱翔維港上空 從天際100看C919



C919是由中國商飛製造的一款單通道150座級窄體幹線民航飛機，其為中短程的航線設計，標配168個座位，最多可容納190個座位。截至2025年5月，中國商飛已累計交付18架C919，營運2.8萬小時，載客157萬人次。作為中國自主研發的窄體客機，C919旨在與波音737和空巴A320競爭，但供應鏈問題凸顯其在全球市場擴張的挑戰。