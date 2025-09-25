北大教授俞孔堅巴西遇難　警方否定「野豬致墜機」　飛機曾被釘牌

9月23日深夜，國際知名建築師、北京大學建築與景觀設計學院教授俞孔堅在巴西潘塔納爾地區因一場小型飛機失事不幸遇難。據悉，失事飛機為一架四座單引擎賽斯納175，機上三位乘客與飛行員全部罹難。



事故發生在巴西西南部一處大型農場，飛機當時正嘗試在農場跑道降落。據農場工人描述，飛機因跑道上出現野豬群而進行復飛（即在即將著陸時拉升重新起飛），但在復飛過程中失去控制，墜地後發生爆炸，機上人員無一生還。然而，負責調查的當地警察局長否認了「野豬導致復飛」的說法，指出復飛可能是因飛行員發現其他異常情況，具體原因仍在調查中。

巴西一架小型飛機墜毀，造成包括中國景觀設計師俞孔堅內在的4人身亡（Policia Civil de Minas Gerais/Handout via REUTERS）

救援行動歷時約9小時，三名救援人員與一輛車參與行動，但農場地處偏遠，沼澤地形與交通不便為救援帶來極大挑戰。由於飛機爆炸，遇難者遺體嚴重受損，需通過DNA檢測確認身份。目前，三名遇難者的遺體已進行DNA分析，而俞孔堅教授的遺體鑑定將待其家屬抵達巴西後進行。

據悉，失事飛機為1958年製造的賽斯納175，註冊號PT-BAN，屬於遇難飛行員馬塞洛·佩雷拉·德·巴羅斯所有。該機型僅允許在白天目視飛行條件下操作，夜間或惡劣天氣飛行屬違規，因其缺乏夜間導航儀器，需依靠地平線與地面參照點導航。此外，該飛機未獲准作為空中的士運營，且2019年曾因非法運營被巴西當局查扣，飛行許可證直至2025年2月才恢復。

24日，飛行員遺孀丹妮拉·科斯塔·阿魯達前往法醫處認領丈夫遺體，悲痛表示：「我不知道該說什麼，這太可怕了。」目前，巴西民航局與當地警方正深入調查事故原因，以釐清這場悲劇的來龍去脈。

中國景觀設計師兼北京大學教授俞孔堅（北京大學建築與景觀設計學院網站）

62歲的俞孔堅出生於浙江，根據北京大學建築與景觀設計學院網站，他是北京大學建築與景觀學院創始院長，1987年獲北京林業大學園林專業碩士學位，1995年獲哈佛大學設計學博士學位，1997年回國後先後創辦北京大學建築與景觀設計學院，並擔任首任院長，創辦國際獲獎期刊《景觀設計學》並任主編，並創辦國家甲級設計機構土人設計（Turenscape）。

他曾獲多個獎項，包括2020年獲世界風景園林聯合會授予的最高榮譽——IFLA傑弗里･傑里科爵獎，2021年獲世界生態哲學領域和生態文明領域的最高獎「柯布共同福祉獎」，又曾獲獲美國國家設計獎、2023年奧伯蘭德國際風景園林獎等。

網站資料顯示，俞孔堅2025年9月初到巴西出席CAU 2025國際會議。