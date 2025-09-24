巴西小型飛機墜毀4死　當地傳媒：死者包括中國景觀設計師俞孔堅

巴西南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）一架小型飛機9月23日晚上墜毀，機上4人死亡，據當地多間傳媒引述消防部門官員報道，死者包括中國景觀設計師俞孔堅（Kongjian Yu）。他也是北京大學教授，曾獲多個國際獎項。

巴西傳媒指，機上人士乘坐小型飛機前往該州是為拍攝紀錄片，紀錄片公司表示哀悼，形容現在是悲痛時刻。



中國景觀設計師兼北京大學教授俞孔堅（北京大學建築與景觀設計學院網站）

飛機在巴西城市Aquidauana的市郊墜毀，意外原因仍在調查中。

巴西傳媒G1、CNN巴西版等引述消防部門指，4名死者包括俞孔堅、機師兼飛機東主Marcelo Pereira de Barros、紀錄片製作人Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz，以及導演兼紀錄片製作人Rubens Crispim Jr.。

內地傳媒澎湃新聞之後指，從北京大學有關人士方面確認俞孔堅意外離世的噩耗。

CNN巴西版指，紀錄片製作人正籌備拍攝紀錄片《Sponge Planet》（海綿星球），與俞孔堅合作，前往巴西潘塔納爾濕地（Pantanal）拍攝。

製作人所屬的紀錄片公司Olé Produções表示哀悼，形容現在是悲痛時刻。該公司並在社交網站發表聲明。

俞孔堅1963年出生於浙江，現年62歲，根據北京大學建築與景觀設計學院網站，他是北京大學建築與景觀學院創始院長，1987年獲北京林業大學園林專業碩士學位，1995年獲哈佛大學設計學博士學位，1997年回國後先後創辦北京大學建築與景觀設計學院，並擔任首任院長，創辦國際獲獎期刊《景觀設計學》並任主編，並創辦國家甲級設計機構土人設計Turenscape。

中國景觀設計師俞孔堅（X@Kongjian Yu）

俞孔堅以提倡「海綿城市」理念聞名，呼籲城市必須在面對氣候變化時，改變「與水對抗」的舊思維，轉而選擇「與水共生」。

他曾獲多個獎項，包括2020年獲世界風景園林聯合會授予的最高榮譽——IFLA傑弗里･傑里科爵獎，2021年獲世界生態哲學領域和生態文明領域的最高獎「柯布共同福祉獎」，又曾獲獲美國國家設計獎、2023年奧伯蘭德國際風景園林獎等。

網站資料顯示，俞孔堅2025年9月初到巴西出席CAU 2025國際會議。