中國景觀設計師俞孔堅巴西墜機遇難　總統盧拉發文悼念

一架小型飛機於9月23日晚在巴西中西部南馬托格羅索州阿基道阿納市墜毀，機上四人全部遇難，其中一人是中國建築學家、北京大學教授俞孔堅（Kongjian Yu）。巴西總統盧拉（Lula da Silva）周三在社交媒體發文悼念遇難者。



小型飛機墜毀地點位於潘塔納爾濕地地區。據當地消防部門消息，四名遇難者身份已確認，包括一名飛行員、兩名巴西紀錄片製片人和俞孔堅，事件原因目前還在調查中。

當地媒體報道說，俞孔堅一行當時正在潘塔納爾濕地拍攝一部關於「海綿城市」的紀錄片。

中國景觀設計師兼北京大學教授俞孔堅（北京大學建築與景觀設計學院網站）

盧拉在社交媒體發文悼念事故遇難者，表示在氣候變化日益嚴峻的時代，俞孔堅提出的「海綿城市」理念已成為全球典範，這種理念兼顧生活質量與環境保護，正是人類未來所追求和需要的。

巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）也在社交媒體上對遇難者表達深切哀悼，並說俞孔堅因提出「海綿城市」理念而聞名，為可持續城市化、保護生物多樣性等作出卓越貢獻，他的精神遺產將繼續激勵所有致力於環保事業的人們。

62歲的俞孔堅1963年出生於浙江，根據北京大學建築與景觀設計學院網站，他是北京大學建築與景觀學院創始院長，1987年獲北京林業大學園林專業碩士學位，1995年獲哈佛大學設計學博士學位，1997年回國後先後創辦北京大學建築與景觀設計學院，並擔任首任院長，創辦國際獲獎期刊《景觀設計學》並任主編，並創辦國家甲級設計機構土人設計（Turenscape）。