內地擬推新國標禁全隱形式車把手　Tesla都要改？

綜合內媒報道，9月24日，內地工信部發佈《汽車車門把手安全技術要求（徵求意見稿）》，提到，車輛每個車門應配置具備機械釋放功能的車門外把手和車門內把手，發生動力電池熱事件等事故後，非碰撞側車門應能在不藉助工具的情況下，通過車門外把手開啟車門。



內地擬推新國標禁全隱形式車把手。（搜狐新聞）

9月24日，內地工信部官網發佈《汽車車門把手安全技術要求（徵求意見稿）》，對於車門把手結構、手部操作空間等作出明確要求：車門外把手在任意狀態時，應具備手部操作空間。

該文件提到，每個車門（不包括尾門）應配置具備機械釋放功能的車門外把手，系統的設計應滿足在鎖止裝置處於鎖止狀態時，發生不可逆約束裝置展開或動力電池熱事件等事故後，非碰撞側車門應能在不藉助工具的情況下，通過車門外把手開啟車門。車門外把手應位於車門的陰影區之內或臨近陰影區的車門或車門框架附近。

對於車門內把手，徵求意見稿提到，每個車門（不包括尾門）應配置具備機械釋放功能的車門內把手，應能在不藉助外部工具的情況下，通過具備機械釋放功能的車門內把手釋放門鎖並開啟車門。若裝備電動式車門內把手應同時配備具有機械釋放功能的車門內把手，作為機械應急車門內把手。

極端天氣，電池一旦斷電，門把手就完全癱瘓（科技狐提供）

《徵求意見稿》還要求每個車門（不包括尾門）應配置具備機械釋放功能的車門內把手，且應易於車內乘員識別。该文件還對車門內把手的佈置位置新增了相關要求，包括確保在乘員位置直觀可見以及安裝在車門規定區域內。

內地擬推新國標禁全隱形式車把手。（搜狐新聞）

特斯拉要先按後拉，豐田則是內翻式設計，開門方式這麼多，搞得你一頭霧水。（科技狐提供）

據此前報道，今年5月8日，工信部公開徵集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見。此後，多家車企在設計過程中已將這一新規納入考慮範圍，華為與上汽共同開發的車型「尚界H5」就採用了物理門把手。

尚界H5。（微博）

尚界H5。（微博）

據報道，一周前，特斯拉設計總監Franz von Holzhausen透露，特斯拉正在重新設計其飽受安全爭議的車門把手系統。同時他提及，特斯拉正在研究中國市場對車門把手的訴求，必要時或也將調整。