市場監管總局：督導羅馬仕等三家公司召回逾70萬件充電寶

周四（25日），市場監管總局新聞發布會透露，針對今年上半年多起充電寶（行動電源，俗稱「尿袋」）自燃事故，該局成立專項督導組，赴廣東、江蘇等地督導，並聯合北京、廣東、湖南等11省市市場監管部門，開展線索排查、缺陷調查及產品召回工作。深圳羅馬仕科技有限公司、安克創新科技股份有限公司及小米通訊技術有限公司已啟動召回，涉及存在安全隱患的充電寶共計135萬餘件。



截至目前，羅馬仕公司召回16.7萬件充電寶（佔其召回總量34.1%），退款金額達2283.7萬元（人民幣．下同）；安克創新公司召回56.5萬件（佔78.7%），退款8566.4萬元；小米公司召回1.7萬件（佔12%），退款270萬元。針對羅馬仕因保證金不足導致的消費者退款排隊問題，市場監管總局協調相關部門提供幫扶，目前該公司已實現退款動態清零，保障消費者權益。

羅馬仕「尿袋」。（微博）

為確保市場安全，監管部門已暫停近9000張充電寶及鋰電池企業的CCC認證證書，撤銷600餘張，並通過CCC認證聯網核查機制，定期向主要電商平台通報問題產品信息，督促下架涉事充電寶，嚴禁銷售帶有CCC認證標誌的違規產品。目前，電商平台已攔截約8萬個相關鏈接。

市場監管總局表示，將通過消費者投訴等渠道，對充電寶企業進行全面缺陷排查，督促企業對存在缺陷的產品做到「應召盡召」。對隱瞞缺陷、召回不力的企業，將依法依規嚴肅處理，確保消費者安全與權益。