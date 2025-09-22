賴清德稱台海和平歸功安倍　環球時報批「台獨癲瘋」

台灣成立全球首個安倍晉三研究中心，賴清德稱台海和平歸功安倍的高瞻遠矚，大陸官媒《環球時報》隨後發文批評「台獨進入癲瘋模式」，並指賴清德的「日本基因認同」是「數典忘祖的奴性」。



綜合台媒《自由時報》和台灣公共電視報道，9月21日是已故日本前首相安倍晉三冥誕，台灣政治大學當天宣布成立全球首個安倍晉三研究中心，同時舉辦新時代台日關係圓桌論壇。

9月21日，賴清德出席「台灣政治大學安倍晉三研究中心」成立。（台灣總統府）

賴清德出席論壇致辭時說，安倍晉三的離世不僅是日本和台灣的損失，也是全世界的損失，政大成立安倍晉三研究中心意義非凡。

他要求台灣對安倍晉三的研究不能落後於日本，期許安倍晉三研究中心能作為「安倍政經塾」，不僅研究安倍學，同時也成為台日未來合作的重要平台，並將研究成果呈獻給台日雙方，造福全世界。

賴清德還說：「我們面對中國（大陸）武力的擴張，今天沒有看到炮火，能夠享受寧靜和平，這要歸功於安倍晉三前首相的高瞻遠矚。」

《環球時報》隨後在當晚發布題為《賴清德的「日本基因認同」》評論文章，稱賴清德的和平歸功安倍言論是「瘋言瘋語」，「徹底暴露了他刻在骨子裡的日本基因認同——為了攀附日本，他篡改歷史、背叛父輩，不惜打碎自己的骨頭，切斷自己的血脈，媚日無下限又一次刷新了人們的三觀。」

文章稱，台獨進入癲瘋模式，各種迷幻情狀愈加離經叛道、匪夷所思。 「賴清德的日本基因認同，說到底是數典忘祖的奴性，基於其禍台害民的邪念，服務於其「倚外謀獨」的野心，是其不敢說出來的一己一黨之私慾。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

