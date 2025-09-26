廣西中學生持刀斬傷同學後　校內跳樓亡　當局通報：雙方發生口角

廣西東興一名中學生持刀斬傷同學後跳樓身亡。當局通報指，斬人原因涉及雙方發生口角，受傷學生目前正在醫院治療，傷情穩定。



東興中學。（網上圖片）

周五（9月26日），東興市委市政府調查組通報稱，9月11日晚8時36分，東興中學學生許某某用刀斬傷同班同學陳某某，隨後跑離現場跳樓，經搶救無效死亡。受傷學生陳某某，目前在醫院治療，傷情穩定。

經查證學校閉路電視及走訪知情師生，未發現許某某在校期間受到其他學生欺淩情況。

9月11日下午3時許，許某某認為陳某某、王某某、廖某某在課間談論的話題是在嘲諷他，於是拿掃把追打3人，老師及時制止，了解事情經過後對雙方進行了批評教育。

當晚自習期間，許某某與陳某某等3人再次發生口角，許某某從書包拿出私自夾帶的刀斬傷陳某某，然後從一樓教室跑上四樓並翻越走廊欄桿跳下。

跳樓學生家長此前發文。（網上圖片）

許某某在跑離現場過程中，無人對其追趕、接觸和脅迫。經法醫鑑定，許某某符合高墜死亡特徵，排除他殺。

通報指，周一（9月22日）下午4時30分，調查組已將調查情況向許某某家屬當面通報，並安排家屬查看事發當天的閉路電視，以及許某某在社交平台中關於輕生傾向等內容。

通報稱，「此次事件的發生，我們深感痛心和自責。針對東興中學暴露出的校園安全管理和學生心理健康教育漏洞和短板，我們將深刻汲取教訓，進一步全面排查全市校園安全隱患，加強在校學生心理疏導，認真全面整改，建立維護校園安全穩定的長效機制。誠摯感謝社會各界對我市教育工作的監督和幫助。」

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線：18288