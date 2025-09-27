專家：若台海衝突爆發　俄羅斯國防工業恐成北京戰略後援

根據國際駭客組織「黑月」取得的數百頁中俄文件，俄羅斯正通過提供裝備、訓練及空投武裝車輛技術，協助中國提升一個空降營的作戰能力。英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）近日分析指出，這將顯著增強北京對台灣的軍事威脅，俄羅斯的資源供應與國防工業可能成為中國大陸在台海衝突中的戰略後盾。



RUSI副研究員丹尼柳克（Oleksandr V Danylyuk）與資深研究員沃特林（Jack Watling）在最新評論文章中披露，俄羅斯正為中國大陸的'特種部隊提供專業訓練與裝備，使其具備隱秘滲透能力，為進攻台灣、菲律賓及其他島國創造條件。《華盛頓郵報》報導，這顯示中俄同盟關係日益緊密，試圖對抗西方主導的全球秩序。

沃特林表示，俄羅斯在軍事技術與資源上的支持，使中俄安全挑戰密不可分。若台海爆發戰爭，俄羅斯的石油、天然氣及國防工業將成為中方的重要後援。一名不具名台灣安全官員透露，中俄軍事合作遠超公開程度，台灣已監測到俄方向中國大陸提供先進傘兵指揮系統，並已制定針對性應對措施。

圖為8月1日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克一軍港，參加中俄「海上聯合-2025」聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。（新華社）

分析人士指出，俄羅斯的空投專業與武器技術對北京準備潛在的台灣軍事行動尤為關鍵。美國布朗大學中俄軍事專家高德斯坦（Lyle Goldstein）表示，北京計劃在衝突初期數小時內，通過直升機或其他軍機向台灣投送小規模精銳部隊，這對奪台行動至關重要。俄羅斯在俄烏戰爭中的實戰經驗進一步提升了其對中方的價值，高德斯坦稱俄方「幾乎願意不惜一切代價滿足中國需求」。

儘管大陸軍力遠超台灣，但全面奪台對未經實戰檢驗的解放軍而言仍具高風險。台灣國防安全研究院研究員蘇紫雲指出，過去大陸在部隊投送與後勤保障方面的短板，若得到俄羅斯技術支持，將使台灣反登陸作戰面臨更大挑戰。

面對北京日益升級的軍事表態及美國政策的不確定性，台灣已增加防衛預算，加強軍事訓練以應對潛在軍事威脅。今年的重大軍事演習特別納入防禦解放軍空降桃園國際機場的模擬項目，顯示台灣對空降威脅的高度警惕。

專家警告，中俄軍事合作的深化不僅改變區域安全格局，也對美國在亞太地區的戰略部署構成挑戰。隨著中俄聯手強化軍事能力，台海局勢的緊張程度進一步加劇。