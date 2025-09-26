台海兵推警告：台灣東部已非安全屏障　或成解放軍突擊突破口

台北政經學院基金會等單位今年6月舉辦「台海防衛兵推」，並於9月26日舉行總結報告新書發表會。報告指出，台灣東部地區已非安全戰略屏障，建議政府考量於東岸建置有效反制猝然攻擊的能力。



台媒《中央社》26日報道，台北政經學院基金會和平與安全中心舉行新書發表會時，邀請董事長黃煌雄、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正及前台灣參謀總長、和平與安全中心執行長李喜明出席。報告提出六項主要發現與建議，包括：及早建立應對中共灰色地帶威脅的指導原則與接戰規定；針對解放軍「由演轉戰」突襲可能性研擬因應措施；嚴肅面對外離島遭全面封鎖風險並建立危機應變機制；納入友盟因素並經常演練海軍與海巡聯合應處；檢討台軍戰略東遷並考量聯結友盟；以及東部已非戰略屏障，須建立反制能力。

台國防部報告指，解放軍多次運用轟-6型機飛赴台灣東部海域。圖為轟-6（左）飛近台灣，台軍F-16出動監視。（資料圖片）

黃介正指出，台軍傳統將重兵集中於西部，但兵推設計是解放軍奪澎湖並從兵力最單薄的東部進攻，「目的是要挑戰現有的慣性想定」。他直言，目前東部兵力薄弱確實是事實，也是需要深思的問題。

李喜明則分析，台灣軍方長久以來考慮兵力東遷，但隨著解放軍能力改變，這一做法已出現問題。他舉例，空軍戰機進入花蓮佳山基地洞庫保存，但若解放軍以潛艦與轟炸機自東部發射巡弋導彈，「只要一枚導彈進入山洞，空軍戰機就全軍覆沒」。

2023年4月8日至10日，解放軍東部戰區在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，日前通過巴士海峽抵達台灣東部海域的山東艦航母編隊也參演了。（樞密院十號微信公眾號）

對於海軍東遷，他認為艦艇進入太平洋可能遭解放軍航艦編隊等候決戰，或因解放軍在台灣本島發動登陸，使海軍艦艇無法及時回防而陷入困境。他建議，以目前台軍的能力，艦隊不要東遷，而是移防到台灣東部近岸進行「空岸配合」，透過防空導彈與岸置反艦導彈威懾解放軍海軍，再配合反潛機打擊潛艦，使海軍艦隊發揮實際作戰效能。

至於未來是否舉辦兵推，黃煌雄表示，民間能量應持續累積並發揮作用，但具體規劃目前還沒有辦法回應，會依照情勢發展，適時提出新的構想。