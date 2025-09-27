江門上周增逾2千宗基孔肯雅熱　當地部署滅蚊：最重要政治任務

江門市委常委周五（9月26日）召開會議，針對現時的基孔肯雅熱疫情作出指示，稱「把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務；不惜一切代價，用3-4天時間滅成蚊、殺蚊卵；對不作為、假作為、胡攪蠻纏的堅決嚴肅問責、依法追究。」



據《江門日報》報道，9月26日，江門市委常委會召開擴大會議，以電視電話會形式開至各村（居），一竿子插到底，確保實現國慶前有效控制基孔肯雅熱疫情的目標。

江門市委書記陳岸明表示，切實把基孔肯雅熱疫情防控作為當前全市壓倒一切的工作。

他指出，「我們的敵人是白伊蚊，它是登革熱、基孔肯雅熱、寨卡病毒病的主要傳播媒介。我們要堅決落實省委主要領導關於『加大滅蚊』的批示精神，聚焦重點任務，不惜一切代價，用3-4天時間滅成蚊、殺蚊卵，迅速將全市成蚊密度指數、蚊卵指數降到安全水平。」

陳岸明說，全市各級領導幹部尤其是鎮（街）、村（居）幹部要迅速解放思想、因地制宜、放開手腳，「不管用什麼辦法，能滅殺毒蚊的就是好辦法」，布下天羅地網、實行內外夾擊，把毒蚊子圍住撲滅。

江門市強調，把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務。（江門日報）

同時，引導群眾依法落實個人防控責任，參與愛國衛生運動，當好個人健康的「第一責任人」，築牢群防群控基礎。

上周五（9月19日），江門市政府發布公告稱，結合當前該市基孔肯雅熱疫情防控形勢，決定啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應。

廣東省疾控局公布的數據顯示，9月14日至20日，廣東新增報告2426宗基孔肯雅熱本地個案，其中江門2238宗、佛山81宗、廣州47宗。

與之相比，9月7日至13日，廣東新增報告201宗基孔肯雅熱本地個案，包括佛山86宗，廣州41宗、江門26宗。