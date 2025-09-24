颱風樺加沙｜17級颱風橫掃江門　台山川島陣風64.3米每秒刷新紀錄

超強颱風「樺加沙」今日（24日）正瘋狂肆虐江門市台山地區，當地錄得多項歷史極值風速，情況極為嚴峻。江門市已全面進入迎戰颱風最關鍵、最緊張的階段，官方呼籲市民務必立即避險。



目前「樺加沙」正以每小時約20公里的速度向西偏北方向移動，預計將於今日下午至夜間，在廣東台山至湛江一帶沿海登陸。隨著颱風逐步逼近，台山沿海風力持續增強。

據江門官方通報，最新監測數據顯示，台山市川島鎮沙堤海島站（海拔260米）今日中午12時錄得最大陣風達67米每秒（17級以上），為江門有歷史記錄以來的最高極值，遠超過2018年颱風「山竹」期間的54.6米每秒紀錄。同時，台山市上川島國家氣象站（海拔21.9米）於11時55分錄得最大陣風64.3米每秒（17級以上），亦刷新該國家站歷史記錄，超過2015年颱風「巨爵」時的51.6米每秒。

江門市三防指揮部形容，目前當地已進入迎戰颱風的最關鍵、最緊張時刻，風雨強度將持續加劇，形勢「極其嚴峻」。當局強烈呼籲全體市民立即避險，強調「此刻最安全的地方就是堅固的室內」，並叮囑居民務必遠離門窗，不要外出冒險。

並要求全市各職能部門和救援力量必須堅守崗位，嚴陣以待。當局同時要求嚴格監測颱風動向和災情信息，根據情況隨時啟動救災應急預案，並在第一時間派出人員赴受災地區查核災情、展開救助。有關部門強調，須嚴格執行災情報告制度及重大災情直報制度，嚴禁漏報、遲報、誤報或瞞報。目前，救援設備及人員已全面就位，隨時應對各類險情。