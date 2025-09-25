戚繼光艦、沂蒙山艦10月1日、2日訪港開放參觀　市民27日可登記

9月25日下午，國防部新聞發言人張曉剛表示，9月底，中國海軍戚繼光艦、沂蒙山艦將執行遠海實習任務，並訪問柬埔寨、泰國、新加坡，與到訪國海軍開展互學互鑒活動，進一步增進友誼互信、深化務實合作。之後將於10月1日、2日赴香港昂船洲軍營組織艦艇開放活動，預約程序將於9月27日起正式上線運行，每日10時、15時、20時各放票1次，約滿即止，市民可登記參觀。



戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。不僅可保障學員近、遠海實習任務，還圓滿完成了多項出國訪問、海外撤僑、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。

戚繼光艦配備直升機起降平台，可以輕鬆起降一架中型艦載直升機。同時，戚繼光艦還是一個小型的海上醫院，艦上配備了完善的醫療艙室和設備，不僅能夠應對海上常見病的應急治療，還可以施行常見的外科手術，在海上災難救護、海外醫療援助中發揮重要作用。

而沂蒙山艦於2016年2月1日正式入列東海艦隊，舷號988。沂蒙山艦是中國自行研製設計生產的新型兩棲船塢登陸艦。沂蒙山艦是中國071型船塢登陸艦的第四艘，排水量接近兩萬噸。今年4月，沂蒙山艦首次對上海市民開放參觀

沂蒙山艦今年4月首次對上海市民開放參觀。（網絡圖片）

沂蒙山艦可作為登陸艇的母艦，用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，具備大型直升機起降甲板及操作設施。

一、參觀地點及時間

地點：

昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）

時間：

10月1日 上午8時30分至下午5時30分

10月2日 上午8時30分至下午5時30分

每日上午8時30分起，已成功預約當日參觀票的市民可排隊換取紙質參觀票，接受安檢後進入營區。

二、開放內容

按照指定路線參觀戚繼光艦、沂蒙山艦，駐香港部隊展覽中心同時面向市民開放。

三、開放對象

香港居民。11周歲（含）以下兒童無需預約，但須有監護人陪同參觀。因參觀路線需多次上下舷梯，出於安全考慮，每名監護人僅可帶1名11周歲（含）以下兒童登艦。

四、參觀票預約方法

本次艦艇開放活動免費預約，可透過駐香港部隊官方微信公眾號「香江礪劍」，點擊進入「艦艇開放」程序，按提示進行網上預約登記。

為避免人流擁擠，活動採取分時段參觀方式，共發放參觀票1.1萬張。請根據自身需要合理選擇參觀時段並妥善安排出行時間。預約程序將於9月27日起正式上線運行，每日10時、15時、20時各放票1次，約滿即止。