王健林及萬達集團被限制高消費　涉1.86億強制執行案

《財聯社》報道，大連萬達集團股份有限公司及其法定代表人王健林等被限制高消費，意味着王健林將不得坐飛機、高鐵一等座及商務座，也不可在星級酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，也不得購買不動產或高價保險理財產品。



萬達知情人士表示，此次是由於萬達下屬項目公司經濟糾紛導致，事實上之前雙方一直在通過多種方式協商解決，「我們也正在了解具體情況，本次或因在執行層面信息不對稱導致」。

2016年5月12日，北京，萬達集團董事長王健林再次走上大學講壇，在中國政法大學發表題為《努力踐行文化自信》的演講，並現場回答大學生提問。（VCG）

大連萬達集團股份有限公司及其法定代表人王健林等被限制高消費。（封面新聞）

最高法《關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》中列舉的被限制消費行為，包括：乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；購買非經營必需車輛；旅遊、度假；子女就讀高收費私立學校；支付高額保費購買保險理財產品；乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。

《封面新聞》報道，案件流程顯示，此前，大連萬達集團股份有限公司、萬達地產集團有限公司等因此案被強制執行1.86億。

《第一財經》曾報道，中國執行信息公開網顯示，大連萬達集團股份有限公司新增一則被執行人信息，執行標的4億餘元（人民幣，下同），執行法院為北京金融法院。

大連萬達集團股份有限公司、萬達地產集團有限公司等因此案被強制執行1.86億。（封面新聞）

愛企查App顯示，大連萬達集團股份有限公司成立於1992年9月，法定代表人為王健林，註冊資本10億元，經營範圍包括貨物進出口、技術進出口、國內一般貿易等。股東信息顯示，該公司由大連合興投資有限公司、王健林共同持股。風險信息顯示，該公司現存多條被執行人信息，被執行總金額超53億元，此外，該公司所持多家公司股權已被凍結。