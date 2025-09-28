為｢破天流量｣直播洩露軍機起降動態　涉事男子或面臨最高10年刑期

據國家安全部9月28日消息，近日，國家安全部門破獲一起直播洩露軍事秘密案件。



據報道，某日晚上，家住軍用機場附近的陳某在家中閒坐，窗外突然傳來異常密集的低空轟鳴聲，他透過窗戶觀察到多架飛機在低空飛行。陳某察覺到這一動靜後，出於對網絡流量的渴望，他迅速在某直播平台開啟實時直播，將窗外軍機的動態畫面公之於眾。

直播過程中，多名觀眾在評論區反覆警示，提醒陳某「這是軍機、不能直播、會洩露軍事秘密、趕緊停播」等。陳某逐漸意識到所拍攝畫面的軍用屬性及直播行為的敏感性。

男子直播軍機畫面洩密，或判10年。

然而，面對持續攀升的在線觀看人數和互動熱度，陳某在「潑天流量」的誘惑下選擇了無視風險，甚至在接到機場保衛部門電話警告後仍拒絕配合，並對保衛部門人員進行言語侮辱。持續近一小時的直播累計觀看量超過2萬人次，部隊行動、飛機型號及軍機起降時間等動態情況持續外洩，對解放軍軍事安全造成了嚴重威脅。

經國家安全機關調查核實，陳某在明知軍事活動嚴禁拍攝和公開傳播的情況下，仍有意通過網絡直播方式，將軍機飛行畫面實時向公眾傳播。

其直播內容經相關部門鑒定為軍事秘密，根據《中華人民共和國刑法》第四百三十二條規定，違反保守國家秘密法規，故意或者過失洩露軍事秘密，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。陳某的行為涉嫌故意洩露國家秘密，其以身試法「任性」直播的行為必將受到法律嚴懲。