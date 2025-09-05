18歲陸生赴台交換「被大16歲學姐色誘」 被迫提供百份機密檔案

國家安全部微信公眾號昨（4日）發布《間諜的「詐騙」公式》一文，揭露百件間諜拉攏腐蝕相關人員的案件。



其中一案為18歲男同學小哲，先前赴台灣交換學生時，結識大他16歲的「學姐」，在對方溫柔攻勢下，在對方循循善誘下，洩了近百件國家機密。



微博上疑似該學姊的正面照曝光。（微博）

《北京日報》報道，國安部今揭露國家機密遭外洩的案件中，其中一名18歲的小哲，以交換生身分到台灣某大學進行交流學習，期間一名大他16歲的學姐主動接近，在「學姐」有意營造曖昧氛圍與溫柔攻勢下，小哲很快就與學姐墜入愛河。

小哲回中國大陸後，順利進入一家涉密重點實驗室工作，但期間多次以查崗為名，讓他拍攝實驗室現場照片，或是常以關心學業為由，要小哲分享最新學術研究成果，而索取的資料也從簡單資訊，變成了具體實驗數據、機密科研資料。

小哲驚覺有異時，提出分手，卻被學姐以其早已洩密的威脅下，硬著頭皮繼續踏上這條不歸路。

「學姐」身分經國安部查明後，發現是間諜情報機關人員，用盡手段引誘、以「愛」之名，對小哲實施控制，就是為了獲取情報。調查人員表示，小哲涉及中國防軍工領域近百份情報，收取報酬4.5萬元（人民幣，下同），最終小哲因間諜罪入獄。