內地前首富王健林「限制高消費」已取消　涉1.86億強制執行案

內媒早前報道，大連萬達集團股份有限公司及其法定代表人王健林等在9月26日被公布「限制高消費」，意味着王健林將不得坐飛機、高鐵一等座及商務座，也不可在星級酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，也不得購買不動產或高價保險理財產品。



多個內媒報道，據中國執行信息公開網29日（周一）資料，該網站已經沒有王健林限制高消費的信息，即該針對王健林的措施已經取消。



據早前內媒報道，萬達知情人士表示，此次是由於萬達下屬項目公司經濟糾紛導致，事實上之前雙方一直在通過多種方式協商解決，「我們也正在了解具體情況，本次或因在執行層面信息不對稱導致」。

2016年5月12日，北京，萬達集團董事長王健林再次走上大學講壇，在中國政法大學發表題為《努力踐行文化自信》的演講，並現場回答大學生提問。（VCG）

大連萬達集團股份有限公司及其法定代表人王健林等被限制高消費。（封面新聞）

內媒紅星資本局通過天眼查App查詢發現，相關案件執行標的為1.86億元（人民幣，下同），執行法院為甘肅省蘭州市中級法院，發佈時期為9月26日，被執行人涉及武漢萬達文旅置業有限公司、武漢楚河漢街文化旅遊投資有限公司、大連萬達集團股份有限公司、萬達地產集團有限公司。

天眼查顯示，大連萬達成立於1992年9月，法定代表人為王健林，註冊資本10億元，經營範圍包括商業地產投資及經營、酒店建設投資及經營、連鎖百貨投資及經營、電影院線等文化產業投資及經營；貨物進出口、技術進出口、國內一般貿易等。股東信息顯示，該公司由大連合興投資有限公司、王健林共同持股。風險信息顯示，該公司現存11條被執行人信息，被執行總金額超52億元。此外，大連萬達所持多家公司股權已被凍結。

此外，大連萬達商業管理集團股份有限公司也有1條被執行人信息，被執行總金額295.9萬元；萬達地產集團有限公司有423條被執行人信息，被執行總金額共計18.4億元，其中失信被執行人共4條，涉案總金額211.51萬元。合計來看，萬達系各公司的被執行總金額已經超過70億元。

萬達廣場。（視覺中國）

最高法《關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》中列舉的被限制消費行為，包括：乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；購買非經營必需車輛；旅遊、度假；子女就讀高收費私立學校；支付高額保費購買保險理財產品；乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。