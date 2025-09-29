溫福高鐵開工　計劃2030年通車　將密切粵港澳與長三角聯繫

中國國家鐵路集團有限公司消息，9月29日，新建溫州至福州高鐵（以下簡稱新建溫福高鐵）開工建設，計劃2030年建成通車。



東南沿海鐵路通道及相關線路佈局示意圖。（新福建）

新建溫福高鐵正線線路起自杭州至深圳高鐵的樂清站，經浙江省溫州市，福建省寧德市、福州市，接入福州至廈門高鐵福州南站，新建正線全長約303km，設計時速350km，建設工期5年。全線共設11座車站。其中，福建段正線全長203.8km，福建境內共設車站7座（福鼎西、柘榮、福安南、寧德、 羅源、連江、福州南）。

溫福高鐵示意圖。（新福建）

新建溫福高鐵與已開通的福州至廈門高鐵、廣州至汕尾高鐵、汕頭至汕尾高鐵，正在建設的漳州至汕頭高鐵，規劃的寧波至溫州高鐵，將組成新的更高標準的寧波至廣州高鐵通道，路網地位十分重要。

項目建成後，將與2013年全線貫通運營的既有杭州至深圳高鐵，形成聯通溫州與福州的高鐵雙通道，進一步壓縮東南沿海城市間時空距離，密切長三角與粵港澳大灣區的聯繫，極大便利沿線群眾出行，對於加快推動長三角地區一體化發展和海上絲綢之路核心區建設，具有十分重要的意義。