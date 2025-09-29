有片｜凌峰灣區晚會唱響《吾愛吾國》　為首位登央視春晚台灣藝人

9月28日，80歲的中國台灣藝術家凌峰作為驚喜嘉賓，在澳門2025灣區升明月電影音樂晚會上動情演唱《吾愛吾國》。



9月28日，凌峰於澳門2025灣區升明月電影音樂晚會上動情演唱《吾愛吾國》，這首歌創作於20世紀80年代中後期，是作詞人陳彼得為抒發對大陸故鄉的憧憬而作。凌峰表示：「中國人，必然要有家國情懷。」

凌峰灣區晚會唱響《吾愛吾國》。（截圖）

凌峰1945年出生於山東省青島市，4歲隨父遷台。在兩岸開放交流的當年，凌峰克服重重困難，和中新社合作拍攝了一部介紹大陸風土人情的電視紀錄片《八千里路雲和月》。凌峰不僅是第一位到大陸拍片的台灣藝人，還是第一位登上中央電視台春節聯歡晚會的台灣藝人，用藝術搭建起了兩岸交流的橋樑。

不少觀看直播的網民亦表示深受感動：「真的把我唱哭了。」「如果陳彼得老爺子還在，今天這首歌一定是他們兩個人合唱，真的好感動。」「不誇張，我感受到凌峰老師的真情了。」

