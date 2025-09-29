中國自主研製的載人飛艇「祥雲」AS700在西南地區完成首次飛行，全面檢驗飛艇在高原地區低空環境飛行的穩定性和安全性。



《央視新聞》報道，航空工業集團消息，此次AS700載人飛艇在貴州關嶺地區飛行的海拔為1200米，為首次1000米以上高海拔地區低空飛行，獲取的環境適配數據、高原飛行參數，不僅驗證了AS700在西南低空場景的適配性，也將進一步推動產品改進與叠代，讓飛艇更好地適配多樣化應用場景，並為後續拓展應急救援、空中監測等更多領域以及定製飛行保障方案奠定基礎。

中國自主研製載人飛艇「祥雲」AS700完成首次高原地區低空飛行。（央視新聞）

AS700具備最大航程700公里、最大航時10小時的性能優勢，憑借獨有的推力矢量同步伺服控制技術，可在直徑150米的簡易場地實現短距或垂直起降。

未來，航空工業集團將進一步優化飛艇在西南地區的應用方案，助力當地打造低空旅遊示範標桿，推動AS700向「低空+運輸」「低空+勘探」等多場景延伸，讓航空裝備成為激活區域低空經濟「新引擎」。