美國H-1B簽證費暴升打碎印度人美國夢　中德韓急「搶人才」

上周，美國政府宣布將H-1B簽證費用升至10萬美元。



美國總統特朗普宣布這一消息時，18歲的印度女孩Paridhi Upadhaya正收拾行李，準備前往美國攻讀計算機科學。她已經獲得了獎學金。但聞此消息後，Upadhaya取消了赴美計劃。

「特朗普對移民的無休止攻擊正迫使我們考慮其他目的地，」Upadhaya的父親表示。

路透社9月24日刊文稱，在此之前，許多印度人懷揣着「美國夢」，夢想有一天可以在美國擁有世界一流教育、高薪職業、更好生活質量和社會階層流動性。但在特朗普政府上台後，面對美國日益嚴格的簽證限制和政策不確定性，印度人的「美國夢」碎。

報道稱，因簽證政策日益收緊，大批印度人開始改變計劃，將目的地從美國改到英國、澳洲、新西蘭等移民友好地。報道注意到，與之相對的，德國、中國、韓國等國家正積極吸引外國人才。

路透社提及，對於印度等國家的年輕工程師和科學家來說，幾十年來，H-1B簽證一直是通往在美新生活的鑰匙，讓他們有機會將多年學習轉化為高薪工作，並可能獲得永久居留權。

然而，特朗普19日簽署公告，將企業為H-1B簽證申請人支付的費用大幅提高至10萬美元。

圖為2025年9月19日，特朗普在白宮簽署多項行政命令，當中包括推出金卡簽證。（Reuters）

在美國德州達拉斯，一名攻讀計算機科學碩士的印度學生正面臨8萬美元債務和不確定未來。他告訴路透社：「我現在唯一目標是完成學位、找到實習並償還債務。之後我會去加拿大或歐洲——任何真正歡迎我們的地方。」

報道稱，H-1B簽證費用大幅上調，在美國國內也引發爭議。反對者稱，H-1B簽證為美國帶來了關鍵人才；但特朗普及其支持者認為，該政策壓低美國國內工資並排擠美國工人。

值得一提的是，在利用H-1B簽證留在美國的印度移民中，不乏美企高管，包括微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）、IBM行政總裁克里希納（Arvind Krishna）和谷歌母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）。

2025年01月14日，由於美國缺乏專業人才，大型科技公司大量使用H-1B簽證計劃。圖為截止2024年9月30日，美國科企成功申請H-1B簽證的數字。資料來源：美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（Getty）

印度官方數據顯示，2023年，共有130萬在海外留學的印度學生，最大目的地是美國（共有46.5萬），其次是加拿大、英國和澳洲。

根據美國政府數據，印度是去年H-1B簽證的最大受益國，占批准受益人的71%。

據悉，H-1B簽證通常發放三年，可續簽另三年，使美國科技公司能僱傭數百萬熟練外國工人填補人才缺口。從美國大學畢業的外國學生常利用選擇性實習訓練計劃獲得工作經驗，然後申請H-1B。該簽證已成為長期就業的關鍵橋樑，對許多人而言，更是夢寐以求的綠卡的途徑。

但多名教育顧問、教授和學生告訴路透社，在政策變化後，許多年輕印度人正重新考慮在美國深造和職業發展的計劃，並考察其他移民友好目的地。

「許多學生和家長現在處於『觀望』模式，權衡英國、澳洲、愛爾蘭和新西蘭等選項，」國際教育機構IDP教育公司地區主管Piyush Kumar表示。

另一家國際教育機構UniPlanet管理合伙人Patlolla Bharath Reddy稱：「學生們現在要求提前制定B計劃，因為投資回報至關重要。」

路透社提到，就在美國收緊移民政策時，中國、韓國、英國和德國等國家正積極吸引外國人才。

本周早些時候，德國駐印度大使Philipp Ackermann在社交媒體發帖稱，德國移民政策「像德國汽車一樣——可靠、現代且可預測」。

在美國明尼蘇達大學，一名計算機科學學生正考慮去德國深造，理由是德國有穩定的移民政策、對人才的強勁需求以及負擔得起的高質量教育。他說：「像我這樣來自農村的人，留在美國實在負擔不起。」

報道注意到，德國提供穩定性，中國則通過新的激勵措施積極招聘全球人才。

近期，中國推出了一種新的簽證類別。8月14日，國務院決定新增K字簽證，發給入境的外國青年科技人才。報道解讀稱，這是允許外國申請人在沒有事先獲得工作機會或研究職位的情況下入境中國，學習和工作。

2025年7月4日，中國上海，圖為一名外國人在辦理永居證和駕駛證後展示證件。（新華社）

就在特朗普大幅提高H-1B簽證費用的次日，9月20日，濟南和南京等中國城市舉辦了一系列針對海外人才的大型招聘會。

當天，第十七屆中國留學人員南京國際交流與合作大會暨青年人才交流（招聘）會，在南京國際博覽中心開幕，成為秋日裏的「就業熱力場」。在會場內，近千家企業同台攬才、2萬餘個崗位虛位以待、超3萬人現場求職……

同日，濟南舉辦了高層次人才招引大會。在這場連辦四屆的「老活動」期間，山東國際會展中心設有15個招引專區、2100多家「僱主天團」、2.7萬個優質崗位。

「最終，這對美國是虧本買賣」談及特朗普政府的移民政策，美國喬治華盛頓大學（George Washington University）埃利奧特國際事務學院研究教授Deepa Ollapally如此說道。

