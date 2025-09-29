緬北四大家族明家犯罪集團案一審宣判　11人被判死刑、5人死緩

《新華社》報道，9月29日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判明家犯罪集團案。對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名被告人判處死刑；對楊正喜、傅成志等5名被告人判處死刑，緩期二年執行；對羅建章、邱智等11名被告人判處無期徒刑；對畢會軍、蔣吉等12名被告人判處二十四年至五年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。



2023年10月，臥虎山莊押運電詐人員轉移至其他地點看押，中國官方公開相關片段。（影片截圖）

經審理查明：2015年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）、明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子，以畢會軍等其他家族成員和周衛昌等武裝頭目為重要成員的明家犯罪集團，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展和依託明家家族掌控的武裝力量，在果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同以「金主」為首要分子的犯罪集團實施電信網絡詐騙、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭、詐資金100餘億元（人民幣，下同）。

明家主要成員明珍珍講解案情。（影片截圖）

明家犯罪集團夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，殺害、傷害試圖逃跑或不服從管理的涉詐人員，造成10人死亡、2人受傷；2023年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團夥同巫鴻明等人組織轉移、藏匿涉詐人員過程中，明家武裝人員開槍射擊，又造成4人死亡、4人受傷。

明家集團主案一審開庭。（央報）

溫州市中級人民法院認為，被告人明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人分別組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等14項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。

官方曾公布臥虎山莊慘案真相

據早前中國官方透露，2023年10月19日，明家通知臥虎山莊電詐金主，該窩點將於20日被清查，明家便安排武裝人員攜帶槍支，分批押運電詐人員從臥虎山莊轉移至承德公館（「紅房子」）以及「東湖山莊」等地點看押。

在第二日（20日），被看押的涉詐人員在逃跑過程中，遭到武裝人員開槍射擊，造成人員傷亡。警方解釋，該案造成了中國籍人員傷亡，共有4人死亡4人受傷，死傷的都是電詐園區裡面的人員。