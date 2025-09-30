江蘇省長許昆林調任遼寧省委書記　劉小濤任江蘇省政府黨組書記

《新華社》9月30日消息，日前，中共中央決定：許昆林任遼寧省委委員、常委、書記，郝鵬不再擔任遼寧省委書記、常委、委員職務。



江蘇省委組織部網站9月30日消息，江蘇省委決定：劉小濤任省政府黨組書記。



據《觀察者網》，官方簡歷顯示，許昆林，男，1965年5月生，漢族，福建永春人，大學學歷，經濟學學士學位，1988年3月加入中國共產黨，1984年8月參加工作。

許昆林曾在中央部委工作多年，曾任職於國家物價局、國家計劃委員會、國家發展和計劃委員會、國家發展和改革委員會。2016年2月，許昆林獲任國家發展和改革委員會副秘書長兼固定資產投資司司長。

許昆林調任遼寧省委書記。（國新網）

2017年3月，許昆林調赴地方履新，出任上海市副市長，並於2019年4月起兼任上海虹橋商務區管理委員會主任。

2020年9月，許昆林轉赴鄰省江蘇工作，擔任江蘇省委常委、蘇州市委書記；2021年10月，任江蘇省委副書記、代省長；2022年1月，許昆林被補選為江蘇省人民政府省長。

劉小濤任江蘇省政府黨組書記。

據「政事兒」，公開簡歷顯示，劉小濤，男，漢族，1970年7月生，在職研究生，中共黨員。劉小濤曾長期在廣東省工作，歷任茂名市委常委、副市長，茂名市委常委、電白區委書記等職。2016年4月，劉小濤任汕頭市代市長，後任市長，2017年6月任潮州市委書記，2019年5月任廣東省政府秘書長。

2020年4月，劉小濤任浙江省副省長，2021年8月任浙江省委常委、溫州市委書記。2023年10月，劉小濤任江蘇省委常委、蘇州市委書記，今年5月任江蘇省委副書記、蘇州市委書記，至此番調整。