解放軍擴建東海岸導彈基地　美媒：台灣與關島同受威脅

《紐約時報》9月29日報道，美國國防部估計，中國火箭軍在過去4年內的導彈庫存增加約50%，總量達到約3500枚。雖然尚不清楚有多少導彈部署於中國大陸東岸並瞄準台灣，但衛星圖像顯示，中國近年來已建造新的、更大的基地，並持續增加發射平台。



該報道以「威脅台灣的導彈」為題指出，中國正在將東海岸部分地區轉變為潛在的導彈打擊平台，針對台灣及周邊海域。部署於這些基地的導彈型號不斷升級，包括機動性更強、難以攔截的高超音速導彈東風-17，以及被部分中國研究者稱為「關島快車」的東風-26，後者能打擊美軍駐關島的基地。

關島是美軍在亞太區內重要的軍事基地。圖為部署在關島的B-1B戰略轟炸機。（路透社）

報道稱，解放軍人在農田、偏僻山谷、靠近高速公路以及面對台灣的海岸岩礁等地進行發射演練，顯示出高度靈活的戰場布局。華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）高級研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）指出，導彈是中國針對台灣進行軍事脅迫的起點，且「擁有大量導彈還意味著政治訊號，向台灣傳達反抗沒有意義，向美國傳達無法干預」。

在戰爭情境中，解放軍導彈被視為摧毀台灣防禦系統的關鍵，同時能威脅日本與關島的美軍基地，並攻擊試圖前來援助台灣的美國海軍艦艇。而在和平時期，北京則透過測試、演習及展出展現軍事力量，以恐嚇台灣及其盟友。

報道提到，儘管火箭軍近年遭遇腐敗醜聞與領導層動盪，國家主席習近平去年仍視察安徽省的611旅基地，顯示其對火箭軍的重視。衛星圖像顯示，611旅基地近年面積翻倍，新增設施包括訓練綜合體、發射平台及模擬操作隧道。美國非營利研究機構CNA副研究員艾佛列斯（Decker Eveleth）形容，這是「一個龐大、相當完整的訓練設施，基本上用於練習全方位的操作」。

2024年10月17日，習近平到火箭軍某旅視察，察看裝備操作訓練情況，並與官兵交談。（新華社）

此外，江西省的616旅基地距離台灣僅約579公里。根據2020年的衛星圖像，中國在疫情期間仍持續施工，18個月內幾乎完成整個基地。專家分析616旅正為東風-17導彈做準備，圖像細節如存儲區高度顯示將用於儲存新型導彈。

報道指稱，習近平曾到訪的611旅正部署東風-26導彈，該型號可攜帶常規或核彈頭，美國國防部估計火箭軍約有500枚此型導彈。專家表示，美國衛星或許能監測這些導彈是否由中部倉庫轉移，但仍存在相當的不確定性，增加衝突升級與誤判風險。

2019年10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。圖為接受檢閱的東風-26核常兼備導彈方隊。（VCG）

「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）指出，如果台海爆發衝突，且美國參與或威脅介入，則「從一開始就具有核戰爭的潛力」。她並警告，美國在亞太地區的基地可能成為中國導彈的攻擊目標，「像東風-26這樣的系統，使得局勢更具危險性」。

《紐約時報》報道同時提到，美國國防部評估認為，火箭軍內部腐敗可能已影響中國新型核彈與導彈發射井的建設進度，這也是中國在迅速擴張導彈體系時所面臨的挑戰之一。