國安辦劉海星任中聯部部長　原部長劉建超7月底外訪後未再露面

據中共中央對外聯絡部官網9月30日更新顯示，中央國家安全委員會辦公室副主任劉海星已接替劉建超，出任中共中央對外聯絡部部長。在網站「部長活動」一欄，截至發稿時仍全部都是前部長劉建超的活動報道，而自7月30日後，劉建超未再在公開場合露面。



公開資料顯示，劉海星1963年4月生，江蘇人，畢業於北京外國語大學法語系，是職業外交官。1985年起在外交部任職，歷任翻譯室科員、隨員、三秘、副處長、處長等職。他曾赴法國巴黎國際公共行政管理學院及國立行政學院深造，先後擔任駐法國大使館一秘、駐聯合國代表團參贊、外交部西歐司副司長、駐法大使館公使、外交部歐洲司司長及外交部部長助理。

2018年起，劉海星轉赴全國人大監察和司法委員會任副主任委員，隨後擔任中央國安辦副主任，並在2022年成為中共二十屆中央委員會委員。劉海星亦是上世紀八十年代曾任副外長的劉述卿之子。

圖為中共中央對外聯絡部部長劉建超。（中共中央對外聯絡部網站）

值得注意的是，前任中共中聯部長劉建超則自7月下旬完成外訪後至今未有公開活動。

據新華社當時報道，劉建超7月23日至24日訪問新加坡，25日至27日赴南非約翰內斯堡出席解放運動峰會，28日至30日訪問阿爾及利亞。此後劉建超便未再露面。《華爾街日報》早前也引述不具名知情者稱，劉建超自海外返京後被帶走問話，原因不明。現年61歲的劉建超長期任職外交系統，一直被視為外長熱門人選，其人事變動引發外界關注。

據悉，中聯部為中共正部級單位，是負責中共政黨外交的職能部門，也協調管理中共中央直屬機構和各省區市黨委的有關對外交往工作。