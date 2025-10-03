十一國慶｜內地黃山低價團亂象　重重話術「佛家因果」逼人掏錢

內地十一長假前，有內媒記者以遊客身份實探安徽黃山「低價團」三日遊，發現標榜每人750元人民幣、含兩晚住宿及黃山與宏村門票的行程，表面上價廉方便，實際上卻暗藏隱形費用與強烈購物壓力，導遊更以「道德綁架」話術影響不購物的團員。



《澎湃新聞》報道，參團旅客在出發後發現，除750元（人民幣，下同）團費外，還必須額外繳交159元保險及景區交通費，否則無法入園。旅客透露，第一晚入住時就被要求補交費用，隨後還需簽署《自願購物補充協議》，同意行程中安排三個購物點。

第三天清晨，導遊在車上開始以言語「鋪墊」，直言「不購物就是影響別人利益」，甚至搬出佛家因果、人際關係等說法，令團員感受沉重壓力。

有旅客描述，在黃山市一處翡翠購物點，雖無硬性推銷，但場內缺乏休息區域，只要稍靠近櫃檯，便會有銷售人員全程跟隨，一旦欲離場，還被以「再進需買票」理由勸阻。另一處蠶絲被園區則安排遊客分散至不同小房間，由銷售人員逐層推銷，從真假分辨到「迷迭香酸助眠」等功能，再以「7000元直降五折」的方式促銷。當場有旅客購買3000元產品，導遊甚至帶頭鼓掌「慶賀」，讓同行親友哭笑不得。

部分團員坦言，參加此類行程「一半是便利省心，一半則是精神壓力」，雖然沒有明顯的強制消費，但在持續的話術轟炸下，想休息都難，最後仍有人掏錢購物。

律師趙良善指出，根據《旅遊法》第35條，旅行社不得以不合理低價誘導旅客，並藉由購物環節牟取利益。他強調，即使旅客簽署了「自願購物協議」，若存在誘導消費，仍屬違法，「低價團看似便宜，但往往將成本轉嫁到購物行程，這就是業界頑疾」。