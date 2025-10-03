國產客機C909深圳「首飛」國際航線　直航印尼美娜多

10月2日晚，國產客機C909首次亮相深圳機場，並於10月3日凌晨執飛由印尼翎亞航空運營的深圳直飛印尼美娜多國際客運航線。這是C909在深圳機場的「首飛」，亦是國產客機首次在深圳執行國際航線任務，被視為推動國產客機國際化、品質化、網絡化運營的重要一步。



此次深圳⇋美娜多航線每週三班，由翎亞航空運營。航班時刻為：每週二、四、六晚間21:10自美娜多起飛，次日凌晨01:00抵達深圳；每週三、五、日凌晨02:00自深圳出發，05:40抵達美娜多。旅客可直航前往當地，暢遊布納肯海洋國家公園、托莫洪火山口及藍碧海峽等知名景點。

除該航線外，深圳機場於10月2日亦開通深圳⇋越南峴港航線，深圳直飛東南亞的客運航點增至22個，進一步強化了深圳機場「4小時航程圈」覆蓋東南亞的區位優勢。

C909的首個海外用戶印尼翎亞航空創造了C909的單日最長執行時間紀錄。（觀察者網）

資料顯示，C909是中國首次按照國際通行適航標準自主研製、具備自主知識產權的中短程新型渦扇支線客機。自2016年投入商業運營以來，已交付超過160架，服務於中外10餘家航空公司，累計運營700餘條航線，運送旅客超過2400萬人次。

此次執飛深圳–美娜多航線的印尼翎亞航空，是C909首家海外用戶，使用該型客機已逾兩年，曾以單機日利用率15.88小時刷新紀錄，目前機隊中已有5架C909。

另外，今年5月，國產大飛機C919已開始定期執飛深圳⇋上海虹橋航線。隨著深圳⇋美娜多航線的開通，旅客如今在深圳機場無論搭乘國內線或國際線，都能體驗由國產客機承運的航班。