鋼筋擊碎擋風玻璃　巴士司機雙目刺傷險失明　負傷停車護乘客安全

四川眉山市近日發生驚險意外，有巴士行駛期間被一塊突然飛來的鋼筋擊碎前擋風玻璃，飛濺的玻璃碎刺傷司機李林的雙眼，使其視力幾近失明，在危急時刻，他完成了一系列「教科書式」的應急操作，安全將巴士駛至路邊，守護全車乘客的安全。



9月22日上午9時40分，李林駕駛16路巴士接載16名乘客沿國道213正常行駛，途中一塊突然飛來的鋼筋擊碎前擋風玻璃。車上乘客回憶，當時天氣晴朗，路況平穩，大家或閉目養神，或閒聊觀景。突然，一聲巨響打破寧靜，前擋風玻璃碎片向駕駛位飛濺而來。

鋼筋擊碎前擋風玻璃，飛濺的玻璃碎刺傷司機李林的雙眼。（影片截圖）

乘客陳先生當時坐在靠前的位置，親眼目睹玻璃碎濺到司機臉上，「尤其是眼睛部位，血從他的眼睛不停地流下來，他瞬間就皺緊了眉頭，使勁睜開眼睛，看著特別痛苦。我當時很慌，以為要出事了」。

盡管雙眼被玻璃碎刺痛，視線迅速模糊，幾近失明，但李林強忍劇痛，雙手緊握軚盤，努力保持車身平穩，避免車輛失控。他用眼角僅存的微弱視力，快速觀察前方路況和後視鏡，同時果斷鬆開油門，緩慢踩下剎車，逐漸降低車速。

玻璃碎飛濺到李林的臉上。（影片截圖）

在李林的精準操作下，巴士最終停靠在路邊的安全區域。停車後，他伸手出窗外向對向駛來的巴士求救，並打開「死火燈」和前門，引導乘客有序下車，並囑咐大家注意安全，等待另一輛巴士。直到確認所有乘客安全離開車廂後，李林才在隨後趕來的巴士和其他熱心乘客的幫助下前往附近醫院。

由於傷勢過重，李林被轉送至成都的眼科專科醫院治療。醫生介紹，李林的眼部有多塊細小的玻璃碎，左眼眼球破裂，右眼嚴重損傷，視力受到極大影響，目前仍在接受進一步治療。

李林安全停車後，伸手出窗外向對向駛來的巴士求救。（影片截圖）

乘客上前協助李林止血。（影片截圖）

四川省眉山市仁壽公交公司安全技術部負責人李蘭介紹，李林今年39歲，今年4月才入職，他以前是駕駛旅遊巴，「給我的印象是非常有責任心」。她表示，李林已接受手術，「現在只能先保眼球，後續再說視力問題」，事後已報警處理，但暫未知鋼筋從何而來，公司將會進行表彰，並打算為他申請見義勇為。